Senadora del MAS denuncia que el ministro de Energías impidió el ingreso de insumos de bioseguridad





24/06/2020 - 08:52:11

El Deber.- La senadora María Elizabeth Oporto, del Movimiento Al Socialismo (MAS), presentó este martes ante la Fiscalía General del Estado, una denuncia penal contra el ministro de Energías, Álvaro Rodrigo Guzmán, por presuntamente, impedir la llegada a Bolivia de 200 toneladas de insumos de bioseguridad procedentes de China para combatir el Covid-19. “Estos insumos podían haber servido (desde el 1 de junio) para proteger a muchas personas del contagio del Covid-19. Estos insumos son 800.000 barbijos, 5.000 termómetros, 200.000 guantes quirúrgicos y otra cantidad de insumos que iban acompañados en esta adquisición”, detalló la senadora. La denuncia presentada es por los delitos de uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y delitos contra la salud pública. También solicitó medidas preventivas como el arraigo nacional y anotación preventiva de bienes del ministro de Energías en este proceso por impedir la llegada de dichos productos. Estas mercancías, según la denuncia, tenían una orden de entrada a Bolivia para el 1 de junio y la orden de compra era del 9 de abril, además estaban sujetas a contratos con la empresa Proveedores de Tecnología (Provtec). La denuncia podrá ser ampliada contra otras autoridades de acuerdo al grado de participación. En almacenes En una conferencia realizada este martes antes de la denuncia de la senadora Oporto, el ministro Guzmán, dio a conocer que su despacho había procesado dos Órdenes de Compra (401 y 402) de $us 500.000 y solo se efectivizó $us 107.400, 87 para insumos de bioseguridad que se encuentran almacenados. Dijo que el 9 de abril, se emitió la Orden de Compra 401/2020 y que el 13 de abril, se recibió la Nota de Remisión de los bienes (barbijos, mamelucos, gafas, guantes, etc), por parte de Provtec. “Hizo llegar la factura y solicitando el pago correspondiente. Posteriormente, ingresa a almacenes de la institución", aseguró la autoridad, sin precisar mayores detalles. Se quiso ampliar la información con el ministro Guzmán, pero no respondió hasta las 19.00 horas de hoy.