Después de la elección de Egüez: Denuncian golpe institucional en el TSJ

El Día.- La presidenta del TSJ, María Cristina Díaz, denunció un “golpe institucional a la justicia” para removerla del cargo. “Pretenden defenestrar la institucionalidad del Tribunal Supremo y del Órgano Judicial poniendo en vilo la imagen de la justicia ante el pueblo”, manifestó en conferencia de prensa desde Sucre.

Afirmó que pudo evidenciar "la intención desmedida de hacerse a ultranza del poder que representa la presidencia del TSJ" y dijo que los magistrados llevaron adelante "maquinaciones" a puerta cerrada, pidiendo a la secretaria que salga de la sala.

Sin embargo, aseguró que no renunciará a la presidencia del TSJ. "No voy a renunciar, me voy a someter y voy a defenderme no solo internamente sino externamente dentro y fuera de mi país, porque no puedo permitirme, como mujer de leyes, que se estropee la institucionalidad de la justicia", advirtió.

Situación. La semana pasada, se conoció que los magistrados del TSJ le retiraron la “confianza” a la presidenta María Cristina Díaz, aparentemente por su falta de coordinación.

Tras conocer la decisión de los magistrados, Díaz sufrió una descompensación, por lo que la sesión que llevaba adelante el TSJ quedó suspendida.

Ante esto, el decano Esteban Miranda, exviceministro de Justicia durante el Gobierno del MAS, asumió el mando en suplencia, pero aclaró que Díaz aún preside la entidad, al menos hasta que se vuelva a reunir la Sala Plena.

Continuidad. La sesión que quedo irrumpida la semana pasada, se reanudó la mañana del martes, con la determinación de la elección de la nueva autoridad titular del TSJ.

El magistrado cruceño Olvis Egüez Oliva, fue elegido como nuevo presidente de la institución judicial.

Egüez, a tiempo de ser presentado como presidente del TSJ ante los medios de comunicación, agradeció a los magistrados que depositaron la confianza en su persona. “Estamos seguros de que a partir de hoy se nos vienen tareas bastante difíciles, pero estamos también completamente seguros y confiados en que producto del consenso interno, a través del ejercicio democrático en el interior de esta Sala Plena, podrán emerger los lineamientos y las políticas institucionales que regirán en todo el territorio boliviano”, manifestó.