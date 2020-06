Inundados de pruebas, Cenetrop pide la compra de equipos y se declara en estado de emergencia





24/06/2020 - 08:25:35

El Deber.- Están inundados de pruebas de PCR de coronavirus retrasadas y también están agotados. Los trabajadores del Centro Nacional de Enfermedades Tropicales (Cenetrop), uno de los laboratorios que más pruebas recibe para procesar en esta pandemia, se ha declarado en Estado de Emergencia porque ya no dan más. Llevan una semana de atraso con el procesamiento de pruebas, han sobrevivido todo este tiempo con la colaboración de instituciones privadas que les han donado hasta heladeras para guardar las muestras, pero ahora lo que necesitan con urgencia, y que se han cansado de pedir al Ministerio de Salud de que les provean, son los termocicladores. "Se necesitan mínimo cuatro termocicladores para pode afrontar la pandemia. Por más que el personal trabaje todos los días feriados y fines de semana, sin más equipos no se puede avanzar. Llevamos una semana de retraso con las muestras", señaló Martha Aramayo, bioquímica y representante de los trabajadores de Cenetrop.​ En un comunicado señalan que se ha solicitado reiteradas veces estos equipos y que no han obtenido respuestas. El Cenetrop depende directamente del Ministerio de Salud. Se aguarda la respuesta de esta cartera del Estado sobre la demanda de equipos que el Cenetrop viene solicitando desde hace ya algún tiempo. El precio estimado de un termociclador puesto en laboratorio es de $us 50.000.