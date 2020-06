Bloqueadores de K´ara K´ara secuestran a policía como represalia a detención de sus dirigentes





23/06/2020 - 22:53:25

Cochabamba, (ABI).- El comandante de la Policía de Cochabamba, Franz Selliz, denunció el martes en la noche que un efectivo policial fue secuestrado por vecinos autoconvocados de la localidad de K'ara K'ara, como represalia a la detención de tres de sus dirigentes. "Quiero denunciar públicamente el secuestro del cabo, dependiente de la (Estación Policial Integral) EPI Alalay, ocurrido aproximadamente a las 17:45 horas y que hasta este momento no fue liberado", declaró a ABI el jefe policial. El Comandante Departamental explicó que intentó hacer reflexionar a los movilizados para que liberen al efectivo, pero no logró disuadirlos. "Intenté disuadir a los dirigentes autoconvocados, les hice recapacitar, les advertí que estaban cometiendo un delito que se llama secuestro, por lo que debían liberar al funcionario", relató Selliz. Dijo que los movilizados, que volvieron a bloquear la avenida Petrolera de ingreso al botadero de K'ara K'ara, piden la liberación de los tres detenidos, a cambio del cabo de la Policía. Más temprano, tres vecinos de ese sector de la zona Sur, fueron detenidos y remitidos al Ministerio Público, bajo cargos de terrorismo y atentado a la salud pública. "Por lo tanto, no es competencia de la Policía liberar a esas personas que, además, pasaron a otra jurisdicción que determinará su situación jurídica", enfatizó el jefe policial. El secuestro se registró cuando el cabo, en compañía de otro efectivo, patrullaba en motocicleta el sector, donde fueron interceptados por los bloqueadores.