El TSE tiene dos días para ajustar calendario electoral: Gaceta Oficial publicó Ley de Postergación de Elecciones





23/06/2020 - 22:14:31

La Paz, (ABI).- La Gaceta Oficial de Bolivia publicó el martes la Ley 1304, que modifica la Ley 1297 de Postergación de las Elecciones Generales 2020, y establece que los comicios nacionales deben efectuarse como plazo máximo hasta el próximo 6 de septiembre, y otorga al Tribunal Supremo Electoral (TSE) dos días hábiles para aprobar los ajustes al calendario electoral y definir la fecha de votación. La Ley 1304, que tiene como fecha de promulgación el 21 de junio de 2020, modifica la Ley 1297 de Postergación de las Elecciones Generales 2020 con el siguiente texto: "En ejercicio de sus atribuciones, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) fijará, mediante resolución expresa, la nueva fecha para la jornada de votación de las Elecciones Generales 2020, a realizarse en un plazo máximo de 127 días computables a partir del 3 de mayo de 2020; vale decir, hasta el domingo 6 de septiembre de 2020, conforme a criterios técnicos del TSE y científicos provenientes de organismos especializados de salud, que guiarán las medidas que se adopten para garantizar que los derechos políticos sean ejercidos en las mejores condiciones que las circunstancias exijan, y que no impliquen la propagación del coronavirus y los consiguientes riesgos para la vida y la salud de las y los bolivianos en el territorio nacional y en el extranjero". El Artículo 2 de la Ley 1304 establece que "el Tribunal Supremo Electoral, en un plazo no mayor a dos (2) días hábiles, siguientes a la fecha de publicación de la presente Ley en la Gaceta Oficial de Bolivia, aprobará los ajustes al Calendario Electoral para las Elecciones Generales 2020 y definirá la fecha para la realización de la jornada respectiva de votación". El domingo, la presidenta Jeanine Áñez promulgó la Ley 1304 para que las elecciones generales se realicen como máximo hasta el próximo 6 de septiembre, en plena emergencia sanitaria por el coronavirus, luego de reunirse con el presidente del TSE, Salvador Romero, y de recibir una serie de presiones por parte de sus adversarios políticos, como el candidato Carlos Mesa y representantes del Movimiento Al Socialismo (MAS). Un día después, el ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Ortiz, afirmó que el presidente del TSE, también insistió en la realización de las elecciones el próximo 6 de septiembre, pese a que, en el encuentro con la Jefe de Estado, recibió todas las proyecciones epidemiológicas que muestran que la pandemia llegará a su punto más crítico, precisamente en esas fechas. Inicialmente, las elecciones generales estaban pautadas para el pasado 3 de mayo, pero debido a la emergencia sanitaria por el coronavirus, ese objetivo no pudo concretarse. En un primer momento, el TSE planteó un proyecto de ley para que las elecciones generales se realicen entre el 28 de junio y el 27 de septiembre. No obstante, a fines de abril, la Asamblea Legislativa, controlada por el MAS, aprobó la Ley 1297 de Postergación de las Elecciones Generales 2020, que acortaba ese plazo, es decir, definió que el proceso se realice en 90 días, computables desde el 3 de mayo. De inmediato, la presidenta Jeanine Áñez rechazó esa norma, pues no se ajustaba a la propuesta del TSE, que proponía un plazo razonable, de acuerdo con criterios técnicos, logísticos y científicos, respecto a la evolución de la pandemia del coronavirus.