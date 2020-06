Fiscalía activa alerta migratoria para evitar fuga de expresidente de YPFB por caso de compra de seguros





23/06/2020 - 17:57:45

La Paz, (ABI).- El Ministerio Público activó el martes la "alerta migratoria" para evitar la fuga del expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Herland Soliz, sobre quien pesa una orden de aprehensión por anomalías en la contratación directa de una empresa aseguradora para la estatal petrolera. "Tras emitir la orden de aprehensión, hemos activado la alerta migratoria. El no podrá salir de Bolivia y le recomendamos que se presente y aclare la situación al país", sostuvo el fiscal departamental de La Paz, Marco Antonio Cossío, en conferencia de prensa. Advirtió que se agrava la situación legal de Soliz, tomando en cuenta que se lo convocó legalmente en dos ocasiones, en su domicilio y en la oficina de su abogado, y hasta el momento no se presenta ante el Ministerio Público. Sin embargo, Cossío dijo que el acusado remitió un memorial a la Fiscalía, en el que indica que "está presto a declarar en la ciudad de Santa Cruz", un pedido que no es viable porque el proceso "no es a elección del sindicado", sino conforme a la investigación que realiza el Ministerio Público. "Si él dice que es inocente que venga y se defienda, nosotros actuaremos conforme establece la ley y el procedimiento; no vamos a actuar de manera abusiva", enfatizó el Fiscal. Soliz es investigado por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución, incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias, en los presuntos contratos irregulares suscritos con una empresa aseguradora. En ese caso, la exgerente jurídica y la exasesora legal de YPFB guardan detención preventiva en las cárceles de Obrajes y Miraflores de La Paz, y la exencarga de los contratos cumple detención domiciliaria.