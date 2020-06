Finalmente Rafael Quispe dio positivo a coronavirus





23/06/2020 - 17:16:05

La Paz, (ABI).- El director general de Coordinador con los Movimientos Sociales y Sociedad Civil, Rafael Quispe, dio positivo a coronavirus COVID-19, informó el martes el viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, con base en datos del Instituto Nacional de Laboratorios de Salud (Inlasa). "Inlasa ha confirmado que Rafael Quispe Flores a dado positivo al COVID 19, esperamos su pronta recuperación", informó Santamaría, a través de su cuenta de Facebook. Explicó que se comunicó con Quispe, como cada día, y dijo que se encuentra con buen ánimo, aunque con las dolencias que la enfermedad implica. "Amigo querido, seguro saldrás de esta batalla como de las varias otras que hemos estado. Muchas fuerza y fe", escribió el Viceministro de Seguridad Ciudadana en su red social. El domingo, Quispe alertó que presentaba síntomas de coronavirus, como fiebre, dolor de cabeza y de garganta, por lo que fue internado en una clínica privada y, posteriormente, en la Caja Petrolera de Salud. El lunes, el mismo Quispe había adelantado, mediante su cuenta de Twitter, que en la primera prueba rápida había dado negativo, aunque seguía internado para atender sus dolencias. No obstante, el diputado, Amilcar Barral, indicó que, en las últimas horas, Quispe fue sometido a una prueba PCR de detección de coronavirus, en la que dio positivo. "Lo que les voy a decir me pone un poco mal: Rafael Quispe a dado positivo en la prueba PCR de coronavirus", sostuvo Barral en un video que difundió en su cuenta de Facebook. "Esperemos que Rafo, por el bien de su familia, se pueda recuperar y pueda llevar adelante todos los proyectos que tiene pensado desde hace tiempo. Hablé con los médicos y le he pedido autorización y va toda mi solidaridad con Rafa", agregó. Barral también informó que desde el domingo presenta un "cierto resfrío", por lo que también se sometió a una prueba rápida de coronavirus, en la que dio negativo, pero espera los resultados PCR para descartar la enfermedad por completo, mientras se encuentra aislado en su domicilio.