Ortiz al Legislativo: La aprobación de créditos externos para enfrentar el covid 19 no debe ser un tema de confrontación política





23/06/2020 - 14:13:20

La Paz, (ABI).- El ministro de Desarrollo Productivo, Oscar Ortiz, afirmó este lunes que la aprobación de los créditos por parte de organismos internacionales para enfrentar la lucha contra el coronavirus, que están paralizados en el Legislativo controlado por el MAS, no debe convertirse en un tema de confrontación partidaria. "Los créditos internacionales no deben convertirse en un tema de confrontación política partidaria, ya se aclaró que el crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI) no está condicionado a ningún programa específico, sino es un créditos de emergencia", aseguró Ortiz. La autoridad recalcó que dichos préstamos son de emergencia y son concedidos a los países que tienen problemas por la reducción de ingresos debido a la emergencia sanitaria por el coronavirus, para la atención y contención de la enfermedad, además de mantener el funcionamiento de los servicios públicos. "Todos estos recursos que el Gobierno ha gestionado en los últimos meses son muy necesarios, no nos olvidemos que hay que atender las necesidades de la salud de la población y además que el Estado no ha estado recaudando (tributos) los últimos meses y tiene que seguir funcionando", aseguró Ortiz. El 18 de junio, el ministro de Economía, José Luis Parada, aseguró que el crédito del FMI de $us 327 millones no tiene condicionamientos y se destinará a la atención del coronavirus. En esa línea, Ortiz apuntó que los bonos sociales entregados a la población se pagaron con recursos nacionales. El ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, denunció, el 17 de junio, que el expresidente Evo Morales ordenó al Legislativo bloquear los préstamos concedidos por organismos internacionales al Estado boliviano, para enfrentar la lucha contra el COVID-19. Núñez precisó que hay cinco proyectos de ley que se presentaron ante la Asamblea para la aprobación de préstamos, por un total de $us 1.700 millones, destinados al sistema de salud, para el equipamiento de hospitales, compra de insumos, contratación de médicos y para financiar medidas económicas de apoyo en favor de la micro, pequeña y mediana empresa. Asimismo, el Ministro Ortiz aclaró que se recibieron donaciones para coadyuvar en la lucha contra el coronavirus por un monto aproximado de $us 1,5 millones, el cual ha sido socializado en el marco de la transparencia.