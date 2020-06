Cainco pide al Legislativo no retrasar más aprobación de créditos externos para lucha contra el covid-19





23/06/2020 - 12:50:24

Santa Cruz, (ABI).- El presidente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), Fernando Hurtado, pidió a los legisladores de la Asamblea Legislativa, controlada por el MAS, no retrasar más la aprobación de los proyectos de ley de los créditos otorgados por organismos internacionales para enfrentar la lucha contra el coronavirus y financiar medidas económicas para el sector privado.



"Estamos en una época electoral, pero pedimos que se piense en la salud de los bolivianos y en la economía del país (...) Hay muchos créditos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), del Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros que están en la Asamblea a la espera de su aprobación y el Ejecutivo no puede usar esos recursos", afirmó Hurtado, en una entrevista con la red Unitel.



Agregó que el financiamiento se destinará a la contención del COVID-19, a apoyar a las familias y para que las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas accedan a créditos para capital de operaciones, con un fondo de garantía.



Al respecto, el diputado Luis Alberto Vaca (UD) calificó como "inadmisible" que el Legislativo, controlado por el MAS, paralice la aprobación de cinco proyectos de ley de los préstamos externos, por un total de $us 1.700 millones, para la lucha contra el virus y la reactivación económica del país.



"Los dos tercios del MAS están bloqueando los recursos de créditos externos que se destinarán a la salud y la economía de los bolivianos", aseveró Vaca.



El 17 de junio, el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, denunció que el expresidente Evo Morales ordenó al Legislativo bloquear los préstamos concedidos por organismos internacionales al Estado boliviano, para la atención y contención del coronavirus.