Windows 7 recibe una actualización inesperada a pesar de ya no tener soporte





23/06/2020 - 12:40:28

El gigante tecnológico Microsoft publicó el pasado 18 de junio una actualización para el sistema operativo Windows 7, informó la compañía en un comunicado. La misma llegó repentinamente causando sorpresa en los usuarios, ya que dicho sistema operativo dejó de ofrecer soporte el pasado 14 de enero. Desde entonces, Microsoft ha dejado de publicar actualizaciones de 'software' y asesorar a los usuarios sobre el funcionamiento del sistema operativo. Según el comunicado, esta actualización incluye un solo cambio: la instalación del navegador web Microsoft Edge. "La nueva versión ofrece la mejor compatibilidad de su clase con extensiones y sitios web", reza el documento. La actualización se realizará de manera automática si el usuario no ha deshabilitado esa opción. Tras la instalación de Microsoft Edge, aparecerá un icono de acceso directo en la barra de tareas de Windows 7. Este nuevo navegador no reemplazará al obsoleto Internet Explorer, ni se convertirá en predeterminado.