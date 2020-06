No voy a renunciar: Así le responde la presidenta del TSJ a los magistrados que le retiraron su confianza





23/06/2020 - 12:20:15

Erbol.- Tras el retiro de confianza de ocho magistrados y el incidente en el que se descompensó la pasada semana, la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, María Cristina Díaz, reapareció ante los medios este martes y en conferencia de prensa desde la capital del Estado comunicó que no renunciará a la presidencia del máximo ente judicial. “No voy a renunciar a la presidencia del Tribunal Supremo de Justicia, me voy a someter y voy a defenderme, no solo internamente, sino externamente, dentro y fuera de mi país porque no puedo permitirme, como mujer de leyes que se estropee la institucionalidad de la justicia”, aseveró Díaz. La máxima autoridad del TSJ apuntó a intereses personales, sesgo de género e ilegalidad en el proceder de sus colegas magistrados cuando reanudaron una sesión sin su presencia. “Insto a mis semejantes a someter su accionar en estas mismas premisas en procura siempre de la institucionalidad y la buena imagen del Órgano Judicial al cual representamos los 9 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia para el cual nos eligieron los bolivianos”, dijo Díaz. La magistrada agregó que sus colegas tienen “una intención desmedida de hacerse a ultranza del poder que representa la presidencia del TSJ; mis eventuales acusadores asumen también el papel de jueces al mismo tiempo y proceden a emitir el voto del retiro de confianza publicitado por el señor decano del Tribunal”. “Pretenden defenestrar la institucionalidad del Tribunal Supremo de Justicia y del Órgano Judicial y poniendo en vilo la imagen de la justicia ante el pueblo al que nos debemos, no se trata de María Cristina Díaz, porque las personas pasamos, se trata de la institución”, reflexionó. Los nueve magistrados fueron convocados a una Sala Plena extraordinaria este mismo martes para tratar el asunto solicitado.