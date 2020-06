Activa el modo ninja en WhatsApp para leer los mensajes de manera invisible





23/06/2020 - 11:25:30

WhatsApp es sin lugar a dudas desde hace algunos años la aplicación de mensajería más popular del mundo utilizada por millones de usuarios a diario. Pero a pesar de todas las ventajas que ofrece, uno de los problemas que puede tener es el de la privacidad a la hora de leer un mensaje. Y es que al entrar en la 'app' para ver el texto, otros contactos podrán ver que te encuentras 'en línea'. Para evitar esta situación, el portal HolaTelcel recomienda varias soluciones posibles.

'Modo ninja'



La primera consiste en descargar una aplicación que permite estar 'invisible' para los contactos, por ejemplo Ninja en WhatsApp. Estos programas funcionan como intermediarios entre WhatsApp y el usuario y visualizan una copia de todos los mensajes entrantes con lo cual permiten leerlos sin necesidad de abrir el propio WhatsApp. De esta forma, el autor del mensaje no verá el doble tic azul cuando se haya leído. Incluso permiten responder los mensajes de WhatsApp de la misma manera, sin que en ningún momento el resto de los contactos vean que estás conectado.



'Modo oculto' Para quienes no tengan espacio libre suficiente en el dispositivo o no deseen instalar aplicaciones externas, existe una solución alternativa que tan solo requiere realizar unos sencillos ajustes dentro de WhatsApp. Para ello, hay que abrir el menú de 'configuración', luego entrar en 'privacidad' y finalmente en 'última vez' seleccionar la opción 'nadie'. De esta forma ningún usuario sabrá la hora a la que pareciste por última vez en línea. Además, regresando a la pantalla 'privacidad' y desactivando la opción 'confirmaciones de lectura' los contactos ya no verán el doble tic azul cuando leas un mensaje.

Sin conexión Por último, existe otra opción que consiste en desactivar los datos móviles y el WiFi —o bien activar el modo Avión— y recién entonces abrir el mensaje, con lo cual quedarás desapercibido hasta que no se vuelvan a habilitar los datos o la red inalámbrica.