Bejarano cree que no es el mejor momento para que el fútbol reanude sus actividades





23/06/2020 - 10:58:44

La Razón.- Por la cifra de positivos de coronavirus en el país, aproximadamente 25.000, el defensor de The Strongest Marvin Bejarano cree que no es el mejor momento para que los equipos de la División Profesional retornen a los entrenamientos y tampoco para que se reanude el torneo Apertura 2020 de la División Profesional, porque ahora más que nunca lo más importante es priorizar la salud. “Tengo muchas ganas de volver a una cancha para entrenar, que todo lo que es fútbol vuelva a la actividad, pero a veces uno se tiene que aguantar un poco, por la situación que está pasando el país”, declaró desde Tarija al departamento de prensa de The Strongest. “La salud siempre va primero”, puntualizó. También a los hinchas atigrados les pidió ser pacientes por la coyuntura que se vive. “Sabemos que están desesperados de que vuelva el fútbol, quieren volver a ver a sus jugadores en la cancha, a su equipo, pero hoy toca esperar un momento”, reflexionó. Les pidió, además, “cuidar a sus padres, a sus hijos, a toda su familia, porque en este momento todos estamos jugando el partido más difícil, que es el partido de la salud y la vida. Mucha fuerza para todos”. Bejarano se encuentra desde hace unas tres semanas en Tarija, pasando la cuarentena con sus papás y otros familiares. Permaneció en La Paz, junto a su esposa y sus dos hijos, por más de dos meses en lo más rígido de la emergencia sanitaria, cuando pudo viajar no pensó dos veces. “Afortunadamente todos estamos sanos”, comentó.

Trabajo Sus rutinas de trabajo no son diferentes en la capital chapaca a las que realizaba cuando estaba en esta ciudad, por las mañanas entrena junto a sus compañeros del Tigre por videoconferencia y por las tardes cumple un trabajo adicional. Contó que las prácticas van bien en el club, “el profe (Leandro Villariño) está haciendo hincapié en algunos ejercicios que quizás nos faltaban, costó la primera semana, había mucha fatiga, pero ahora la estamos llevando bien, de buena manera”. Las sesiones por su cuenta las coordina con Leandro Foglia, ex preparador físico de The Strongest y que ahora es parte del cuerpo técnico de la Selección Nacional. “Es amigo mío y le pedí un par de trabajos extra que los puedo desarrollar en mi casa”. Contó que la operación del menisco interno de su rodilla izquierda a la que fue sometido el 26 de marzo ya es historia. “No me molesta nada, me siento al 100%”, finalizó.