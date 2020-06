Se cumplen 100 días sin fútbol y las autoridades no dan señales del reinicio





Sin fútbol ni fecha tentativa para su reinicio. Así se encuentra la situación actual del balompié boliviano, que este martes llega a los 100 días desde la última fecha disputada antes de la cuarentena nacional, generada por la pandemia del COVID-19 que ya afectó a los protagonistas de la División Profesional. La última vez que rodó el balón: el 15 de marzo del presente año, por el Torneo Apertura, se disputaron tres partidos a puertas cerradas, pues se adoptaron medidas para evitar la aglomeración de personas y no se propague el COVID-19. Dos encuentros completaron la fecha 12: En el clásico potosino Nacional goleó al "lila" por 4-0. Mientras que en Montero Guabirá superó a Real Santa Cruz por la mínima diferencia (1-0). Además, se disputó un duelo reprogramado de la sexta jornada, donde The Strongest fue contundente y superó a Oriente Petrolero por 0-3 en el estadio Ramón "Tahuichi" Aguilera. La tabla general está liderada por el Tigre (mejor diferencia de gol) y Always Ready con 21 puntos, seguidos por Bolívar, Blooming, Wilstermann y Royal Pari con 20. Municipal Vinto ocupa el séptimo lugar con 19 unidades, debajo está San José (18 pts.), Nacional Potosí (17 pts.), Real Potosí (15 pts.), Guabirá (14 pts.), Oriente Petrolero (13 pts.), Real Santa Cruz (12 pts.) y Aurora (10 pts.). Los clubes sintieron el golpe: La pandemia que golpea al país y el resto del mundo generó consecuencias económicas. En el fútbol nacional, hubo jugadores que tomaron el rumbo de la rescisión como ocurrió con John Jairo Mosquera (Royal Pari) o los exorientistas Juan Gutiérrez, Oscar Salinas y Jaime Carreño, Emiliano Vecchio con Bolívar, Marcos Torsiglieri con Wilstermann y Matías Aguirre en Real Potosí. Del mismo modo, el entrenador español Miguel Ángel Portugal, llegó a un acuerdo con la dirigencia "inmobiliaria" y decidió marcharse del país. El parate del fútbol también obligó a la dirigencia de los 14 equipos profesionales a negociar un recorte salarial con sus jugadores, pagando el 50 % del mes de marzo, y el 25 % de abril y mayo. En los próximos días tendrán que volver a sentarse para arreglar el salario de junio. No hay señales de reinicio: el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), César Salinas, explicó que "estamos retrasados en tiempos, hace un mes presentamos la solicitud al Ministerio de Deportes, pensamos que el Gobierno nos iba a responder en diez o doce días, ahora no hay Ministerio de Deportes, no sabíamos con quién hablar para dar vía libre a nuestra solicitud y estamos presionando para responder a esta solicitud" enfatizó el titular federativo. Afectados por el COVID-19: Marco Andia, jugador azucarero, hizo público este lunes su estado de salud, confirmando que estaba siguiendo un tratamiento médico debido a que dio positivo en la prueba del coronavirus.



Antes, Moisés Villarroel de Wilstermann, también manifestó que fue víctima de esta enfermedad, luego siguió el entrenador de Aurora, Julio César Baldivieso. El fútbol boliviano continúa con los síntomas de la pandemia y su creciente curva de contagiados impide pensar en reiniciar las actividades del deporte nacional.