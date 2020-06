En medio de torrencial lluvia e inundaciones, una enfermera pedaleando su bicicleta cambió su vida y trajo esperanza en medio de la pandemia





23/06/2020 - 10:21:21

Santa Cruz.- Nunca pensó que tuviera suerte ni que podría ser motivo de tanta atención, cariño y muestras de gran apoyo por lo que hace. Así se resume las expresiones de Mary Luz Salazar, una auxiliar de enfermería cuya fotografía pedaleando su bicicleta se hizo viral en Bolivia este lunes y que al final de la jornada le cambió la vida y trajo esperanzas en medio de la pandemia. Luego de haber sido entrevistada por muchos medios de comunicación, Salazar dijo que no tenía idea de quién le había tomado la fotografía, la cual, sin duda, agradeció grandemente ya que fue la foto que le cambio la vida. Su vuelta a casa en medio de la lluvia y con calles completamente anegadas en Santa Cruz pudo haber pasado desapercibida como las muchas veces que lo hizo, aunque, obviamente, sin tanta agua en las calles; pero esa fotografía fue el detonante en las redes donde la llamaron heroína. Las redes se colmaron de halagos hacia la joven enfermera de quien se pensó primero que iba a su trabajo, pero que posteriormente se aclaró que estaba de retorno a casa después de una jornada de 24 horas en el hospital donde trabaja. La gente igual la aplaudió y la consideraron un ícono de la lucha contra el coronavirus. Después de ver todo ese apoyo en las redes y ser centro de atención de la prensa, el lunes no iba a terminar como otro día más. En la noche recibió la llamada telefónica de la ministra de Salud, Eidy Roca, quien le anunció que hará las gestiones para otorgarle un ítem de salud, puesto que ella era una enfermera solo a contrato. Mary Luz, la mayor de cuatro hermanos y que cursa el quinto año de la carrera de Bioquímica y Farmacia, recibió con gran felicidad esa noticia y espera que su anhelado ítem se haga realidad lo más pronto posible, aunque es consciente de que se debe cumplir con un proceso burocrático. Y por si eso fuera poco, una importadora de motocicletas Honda le anunció que por su esfuerzo le regalarán una moto para que pueda desplazarse a su trabajo y su universidad. Sin duda, las intensas lluvias del lunes en Santa Cruz, la inundación de sus calles y una joven enfermera con muchos sueños pedaleando su bicicleta en medio del agua fueron la noticia que no sólo marco la jornada, sino que le dio a muchos la esperanza para salir adelante en esta pandemia de coronavirus.