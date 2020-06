Chile da por zanjado el tema marítimo y proyecta una nueva relación con Bolivia





23/06/2020 - 09:22:43

La Paz.- Chile diseña un nuevo marco de relacionamiento con Bolivia y para ello elaboró una propuesta para una relación de futuro, un documento que recoge opiniones del llamado Grupo de Reflexión del Ministerio de Relaciones Exteriores del vecino país, el mismo que da por zanjado el tema marítimo. “El documento -que está en su etapa final de elaboración- parte de la base, dicen quienes conocieron su contenido, de que para Chile el tema marítimo con Bolivia está zanjado luego del fallo que la Corte de La Haya emitió en 2018”, se lee en el artículo El documento de Cancillería para una nueva relación con Bolivia, que difundió el diario La Tercera. El 1 de octubre de 2018, la Corte Internacional de Justicia reconoció que Bolivia y Chile “tienen una dilatada historia de diálogo, intercambios y negociaciones”. No obstante, por 12 votos contra tres, determinó que Chile “no contrajo la obligación legal de negociar un acceso soberano al océano Pacífico para el Estado Plurinacional de Bolivia”. En el documento de la Cancillería de Chile -según el rotativo- se señala que La Moneda quiere una Bolivia “estable, próspera y democrática”. Entre otros detalles, se plantea mejorar la cooperación entre ambos países, además que se propone que se debe avanzar hacia un “aprovechamiento acordado” entre los dos Estados respecto al uso de “las aguas”. “Esto, haciendo alusión a que el Silala -tema por el que hay un juicio pendiente en La Haya- no es la única vertiente y es solo un porcentaje menor de aguas entre ambos países”, se lee en la nota de prensa. No obstante, el texto no retoma la llamada agenda de los 13 puntos, temario en el que en 2006 se incluyó el tema marítimo.

“El objetivo es construir una relación estable y duradera que no tiene que ver con un gobierno de turno, sino una relación entre Estados”, declaró Gabriel Gaspar, analista internacional que integra el Grupo de Reflexión junto a Loreto Correa, historiadora y profesora de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, y al diplomático José Rodríguez Elizondo, entre otros. PARA BOLIVIA NADA ESTÑA ZANJADO En el país, integrantes de la Comisión de Política Internacional de la Cámara Baja coinciden en que el asunto aún no fue “zanjado”. El oficialismo considera que el expresidente Evo Morales tiene la culpa de la situación por llevar el tema a ese tribunal. Gonzalo Barrientos, diputado oficialista e integrante de la Comisión de Política Internacional, aseguró que para Bolivia el tema mar aún está irresuelto. “El tema marítimo no está zanjado para el Estado boliviano. Todos sabemos y saben también las autoridades chilenas que éste es un tema pendiente, en el cual se tiene que garantizar un acceso hacia el océano Pacífico, y esa es la posición que tenemos”, afirmó el legislador de Demócratas, informa Página Siete. Barrientos culpó a Morales y a otros políticos de la situación por impulsar -subrayó- un proceso en la Corte de La Haya sin medir las consecuencias del veredicto.

“Lamentablemente, Evo Morales, conjuntamente Carlos Mesa y quienes impulsaron este juicio, no midieron las consecuencias. Se dedicaron sólo a hacer politiquería con la principal causa que tenemos todos los bolivianos, como es la demanda marítima”, expresó. No obstante, Barrientos considera que ahora este tema debe ser abordado por conductos diplomáticos. “Cualquier marco de relacionamiento con nuestro país obviamente siempre es positivo, porque estos son tiempos en los que tenemos que lograr un relacionamiento con todos los vecinos en general”, aseguró el legislador. El diputado del MAS Juan Vásquez, quien está a cargo de la secretaría de Comisión de Política Internacional, sostuvo que el tema mar aún está pendiente. “Seguimos soñando con el mar y vamos a seguir peleando. No creo que la oposición ni el oficialismo ni el MAS o algún otro partido renuncie al derecho de retornar al mar”, manifestó. El legislador indicó que la persona que sea elegida Presidente en las próximas elecciones debe retomar el tema marítimo. “Con seguridad que entre quien entre deberá tomar las cartas nuevamente de ese problema, ver a través de asesores internacionales de qué manera reponemos el tema en la mesa”, aseguró el diputado del partido azul.