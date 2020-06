Analista y juristas alertan: El MAS impulsa un golpe al Órgano Judicial y control del Estado





23/06/2020 - 08:54:01

El Dia.- En un contexto de incertidumbre y aquejado por la pandemia del COVID-19 que vive el país, cinco expertos, entre ellos un analista político, abogados y constitucionalistas, alertan al país que peligrosamente, desde el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), con una injerencia directa del Movimiento Al Socialismo (MAS), se gesta un golpe al poder judicial y desde allí el afán de tomar el poder del Estado, cuyo mandato transitorio está en manos de Jeanine Añez, presidenta del Estado. El hecho estriba en que el pasado 18 de junio, ocho magistrados retiraran repentinamente “su confianza” a la gestión de la presidenta del TSJ, María Cristina Díaz Sosa, lo cual para el analista político Bernardo Montenegro, es señal de un golpe a dicho Órgano Judicial del país, con directa injerencia del MAS. “Es tan claro este avezado acto de atropello político, igual a los que hicieron en los 14 años de régimen, que se pretende inventar una figura inexistente, para remover a su antojo, quien no responde a sus intereses político partidarios, y sobre todo poner al mando de ese poder del estado, a un títere”, señaló Montenegro. Y lo más grave de todo ello, menciona el ex diputado nacional, que este hecho al consumarse este martes, cuando desde horas 10:00 se instale la sala plena en la ciudad de Sucre, podría no solo dejar un precedente funesto, sino a partir de ella dar paso un proceso posterior de toma del control del Estado, ante la figura que la Asamblea Legislativa Plurinacional y todos sus miembros ya han cumplido su gestión. ” Se podría generar una figura de desconocimiento tanto al gobierno de Jeanine Añez, así como al Congreso al mando de Eva Copa, por haber fenecido el periodo de mandato y provocar una figura de vacío de poder, en la cual se pretendería dejar el gobierno al mando del presidente del TSJ”, puso en alerta Montenegro. Una situación en contexto. El pasado jueves 18 de junio, los magistrados Olvis Egüés Oliva, Marco Ernesto Jaimes Molina, Esteban Miranda Terán, José Antonio Revilla Martínez, Juan Carlos Berrios Albizu, Carlos Alberto Egüés Añez, Ricardo Torres Echalar y Edwin Aguayo Arando, todos que conforman Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, hubieran determinado retirar su confianza a la gestión de la Presidenta del mismo ente, María Cristina Díaz Sosa. Y lo que no quedó claro, en ese retiro de confianza a la actual presidenta Díaz, es que los cuestionamientos a su corta gestión no fueron revelados por parte del Decano del Tribunal Supremo de Justicia Dr. Esteban Miranda Terán, quien prefirió guardar silencio ante la interrogante, periodísticas planteados la semana pasada. Sin embargo, un día después, el 19 de junio, Miranda mencionó que Díaz, “ha abandonado la sala plena por motivo de salud y por eso fue suspendida”. A pesar de esa situación, la presidenta del TSJ, presentó una nota al pleno solicitando que el tema de la presidencia sea considerado en la sala plena de este martes. Para Montenegro, la señal es inequívocamente preocupante para un país sumido en una crisis sanitaria y un afán de un retorno del “masismo” al poder. “Este es un golpe de Estado que quieren asestar a la justicia. En ningún lado hay causales el retiro de la confianza como si no es por renuncia, enfermedad o muerte. Es una burda figura de “Quitar la Confianza”, extremo tan estúpido, que obvia y evidentemente no está en las causales legales para destituir al presidente del máximo ente de justicia en el país”, argumenta. Los fines consiguientes del MAS. El análisis apunta que con tener el control del TSJ, busca asegurar que los procesos judiciales contra los atropellos e ilegalidades, realizadas en los últimos 14 años, queden en la impunidad, además de utilizar esta instancia para perseguir judicialmente a quien les dé la gana, como lo hicieron los últimos años. Por su parte, José Luis Santistevan, abogado constitucionalista, argumenta que todo los que se tiene hoy es una suma de ampliaciones de mandato y de prolongación de mandato forzado políticamente, que en el fondo generan inestabilidad política y en el tema judicial un abandono de la gestión en el TSJ. Menciona que, por ejemplo, quienes hicieron el fraude electoral en octubre de 2020, que en su momento fueron detenidos los responsables, entre ellos miembros del anterior Tribunal Supremo Electoral (TSE), hoy están a expensas de salir en “total libertad”. “La gente está interesado que haya un gobierno legalmente constituido. Le interesa no porque quiera ejercer sino porque no está de acuerdo con esta prolongación de mandato que ha generado una especie de abandono de la administración de justicia y con ello se da paso a la libertad de los acusados del anterior del gobierno. Si hubiera un gobierno constituido constitucional, la gente estaría exigiendo que los del anterior gobierno vayan preso”, señaló. Desde la perspectiva de los juristas. El ex magistrado del Tribunal Constitucional, Marco Antonio Valdivieso, señaló que evidentemente el país vive un panorama en todos los órganos del Estado, es de preocupación. Más aún, de consumarse el alejamiento de la actual presidenta del TSJ, sumaría otro problema institucional al problema a esa situación difícil. “El tramite debe ser llevado con el debido proceso y con el debate en el interior pleno. La reflexión es en el plenario, en apego a la norma y las subreglas jurisprudenciales que son claras y ellas van a decidir”, mencionó. El abogado constitucionalista, Oscar Vargas Amezaga, mencionó que la presidencia de la alta magistratura de justicia no puede ser atropellado bajo la lógica “de pérdida de confianza”, sin la fundamentación porqué se lo está haciendo. “Esto del voto de confianza es un resabio de la anterior gestión. No hay que perder de vista, el periodo de la presidenta o presidente, es de tres años. Los magistrados sabían ante la ley que es así. Y eso es lo que deben cumplir”, argumentó.