Maduro dispuesto a conversar respetuosamente con Trump





22/06/2020 - 22:25:41

VOA.- El presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, expresó este lunes que estaría dispuesto a "conversar respetuosamente" con su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien este fin de semana se mostró abierto a una reunión entre ambos. "En el momento que sea necesario estoy dispuesto a conversar respetuosamente con el presidente Donald Trump", señaló Maduro en declaraciones divulgadas por la Agencia Venezolana de Noticias. Las palabras del venezolano se producen después de que este domingo Trump señalara en una entrevista al portal de noticias Axios que no se opondría a un encuentro entre ambos. Este lunes, no obstante, el mandatario estadounidense matizó sus palabras y, vía Twitter, subrayó que sólo se reuniría con Maduro para abordar su "salida pacífica" del gobierno. "A diferencia de la izquierda radical, SIEMPRE estaré en contra del socialismo y con el pueblo de Venezuela. ¡Mi administración siempre se ha puesto del lado de la LIBERTAD y en contra del opresivo régimen de Maduro! Solo me reuniría con Maduro para discutir una cosa: ¡una salida pacífica del poder!", escribió Trump. Maduro señaló el lunes que su "respuesta" a Trump es que estaría dispuesto a encontrarse con Trump, al igual que se reunió anteriormente con el presidente Barack Obama y con su vicepresidente, Joe Biden, "cosa que quedó registrada en su momento", dijo, en referencia al encuentro entre ambas partes que tuvo lugar en Brasilia, en enero de 2015, con motivo de la toma de posesión de Dilma Rousseff. En aquel momento, lo que Maduro le pidió a Obama y Biden, según dijo, fue "relaciones de respeto, nada más", reseñaba hoy la Agencia Venezolana de Noticias. La Casa Blanca criticó este lunes ese encuentro entre Maduro y Biden, quien está llamado a ser el candidato demócrata que se enfrente a Trump en las elecciones presidenciales del próximo mes de noviembre. "Ahí está el ex vicepresidente Joe Biden, quien de hecho se encontró con el dictador venezolano, Nicolás Maduro, y elogió su cabello", apuntó la portavoz de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, durante una rueda de prensa.