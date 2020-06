Congresistas hispanos en EEUU no ven con buenos ojos una reunión entre Trump y Maduro





22/06/2020 - 22:24:25

TalCual.- Para el presidente de la organización deVeppex, José Colina, esta nueva postura del presidente Donald Trump ante el jefe del régimen venezolano, Nicolás Maduro, solo deja en evidencia “el fracaso” que a su juicio a representado la “presidencia interina” de Juan Guaidó Este lunes 22 de junio los legisladores y líderes hispanos de Florida rechazaron las palabras del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien se mostró dispuesto a sostener un encuentro con líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro Moros. Aseguraron que de producirse este encuentro el mandatario norteamericano estaría volviendo a darle “poder al dictador” de Venezuela, y reiteraron que “ningún demócrata o republicano miembro de la comunidad latina volvería a dar poder a Maduro”. Para el representante de Florida Ricky Junquera, este en encuentro no debería ser posible. En una entrevista con Axios, Trump se mostró el fin de semana abierto a reunirse con Maduro, aunque este lunes el presidente precisó que tan solo sería para hablar de su salida del poder. «¡Solo me reuniría con Maduro para abordar un tema: una salida pacífica del poder!», escribió en su cuenta en la red social Twitter, y dijo que siempre estará «en contra del socialismo y con el pueblo de Venezuela». Pero para Junquera con estas palabras el presidente de los EEUU solo busca retractarse porque «los republicanos a su alrededor saben lo dolorosas que son», y es que consideró que representan «una falta de respeto para todos los países alrededor de Venezuela y para todas las comunidades de aquí la Florida». «Es un día triste para los venezolanos, la democracia y el liderazgo americano. Me solidarizo y apoyo a Juan Guaidó y a la gente de Venezuela», señaló por su parte la congresista Donna Shalala. Su colega demócrata Debbie Mucarsel-Powell manifestó que «Trump está dispuesto a abandonar a los venezolanos que anhelan la democracia, muestra la incoherencia e inconsistencia en su política exterior hacia el narco-régimen de Maduro».

Un fracaso “de la presidencia interina” Pero para el presidente de la organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex), José Colina, esta nueva postura del presidente Donald Trump ante el jefe del régimen Nicolás Maduro solo deja en evidencia “el fracaso” que a su juicio a representado la “presidencia interina” de Juan Guaidó. Lamentó que la «ineficiencia, las mentiras y la satisfacción personal» de Guaidó y elementos de la oposición haya según su perspectiva “dilapidado” el apoyo del Gobierno de Estados Unidos, «el más importante que hayamos tenido en los últimos 20 años». Señaló que también representa un obstáculo muy grande para otros liderazgos políticos que quieran plantear su estrategia a Estados Unidos, ya que los errores cometidos por Guaidó pueden cerrar esa oportunidad. «La mezquindad de la presidencia interina y su falta de capacidad para organizar un equipo de alto rendimiento está teniendo sus consecuencias, y la falta de confianza de Donald Trump en la oposición es una de ellas», enfatizó Colina. Por su parte el Joe Biden, el virtual nominado demócrata a la presidencia, dijo que «Trump tiene palabras duras para Venezuela, pero admira a matones y a dictadores como Nicolás Maduro». «Como presidente, yo apoyaré a la población venezolana y a la democracia», escribió en su cuenta de Twitter.