Arias dice que la Gobernación de La Paz destruyó en tres semanas lo que se armó en meses





22/06/2020 - 19:09:56

Erbol.- Continúa el conflicto por el Servicio Departamental de Salud (Sedes) de La Paz. El ministro de Obras Públicas, Iván Arias, afirmó este lunes que en tres semanas la Gobernación de La Paz ha destruido lo que se armó en meses en la gestión de salud en la región. Hace tres semanas, el gobernador Félix Patzi destituyó a René Sahonero como director del Sedes y puso en su lugar a Eberth Osco, bajo el argumento de que el primero no coordinaba con el Gobierno Departamental. “En tres semanas de intervención del Sedes por parte de la Gobernación, se ha destruido lo que se armó en meses, nuestros equipos ERA (Respuesta Rápida) no están funcionando, llamen ustedes al 168 (línea de atención) no hay quien conteste, la gente está impaga y esto no puede ser”, dijo Arias en un acto de entrega de respiradores en la ciudad de El Alto. Indicó que, por ejemplo, los respiradores ya se tenían que haber entregado antes, pero no existe un Sedes que tome el mando de la salud en el departamento. Arias agregó que la situación en las provincias es grave, porque los médicos se sienten abandonados, no tienen equipos y no tienen quién los fiscalice. A su turno, la ministra de Salud, Eidy Rosa, llamó a la Gobernación a que revise su actitud, puesto que no se está dando curso a las acciones para contrarrestar la pandemia. Exhortó a trabajar todos en coordinación, pero advirtió que de no ser así, se tomarán medidas. “Si no se logra un trabajo coordinado con el Servicio Departamental de Salud, el Ministerio de Salud va a tener que tomar las medidas necesarias para que el Sedes tome la responsabilidad en todo el departamento”, manifestó. Arias pidió a la Ministra de Salud que se tenga una solución para el conflicto del Sedes de cara a la reunión del Comité de Operaciones de Emergencia que se realizará el martes. A pesar de que el Gobierno había insistido con mantener a Sahonero al frente del Sedes, el mismo presentó su renuncia el pasado viernes, argumentando que el conflicto estaba impidiendo el trabajo de atención hacia la ciudadanía.