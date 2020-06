Un lote de equipamiento enviado por el Ministerio de Salud a Sucre está encajonado hace casi un mes





22/06/2020 - 19:04:35

Correo del Sur.- Un lote del equipamiento entregado por el Ministerio de Salud permanece encajonado alrededor de un mes, en los ambientes donde se pretende implementar el área de terapia intensiva para covid-19 del hospital San Pedro Claver; mientras que el fin de semana llegó y se anunció el arribo de otra cantidad de equipamiento que tampoco se está utilizando hasta la fecha. Según la documentación a la que pudo acceder Correo del Sur Digital, la primera entrega se realizó el martes 26 de mayo ¿En qué consistió la entrega? De acuerdo al mismo documento en esa jornada, la dirección de ese nosocomio recibió: diez camas de tres movimientos para terapia intensiva, un monitor multiparamétrico, dos ventiladores no invasivos y dos invasivos, cuatro termómetros digitales infrarrojos, dos camillas, dos soportes de suero, diez colchones, diez juegos sábanas, además de 20 toallas grandes y tres pequeñas. Mientras que este fin de semana, el vocero de la alianza Juntos y exviceministro del gobierno de Jeanine Áñez, Oscar Urquizu, confirmó a Correo del Sur Digital que el sábado llegaron cinco ventiladores, los cuales fueron depositados en el almacén del hospital San Pedro Claver. “Son bombas de infusión que son varias, alrededor de 100, está videolaringoscopios, están camas hospitalarias, los cinco ventiladores, está el monitor, gasómetro y otro material menor”, detalló a Correo del Sur Radio el representante del Ministerio de Salud en Chuquisaca, Enrique Díaz. Además, lanzó la posibilidad de que la primera fase podría completarse hasta el próximo jueves y de esa manera poder armar los equipos de terapia intensiva para pacientes positivos a covid-19 que presenten alguna complicación respiratoria. Con la relación a la demora en la instalación de estos equipos, Díaz señaló que, debido a la garantía del producto, necesariamente debe arribar un representante de la empresa proveedora para capacitar al personal en el uso de los equipos. El miércoles estaría llegando uno, para cumplir con esa tarea. “Como cualquier ciudadano estoy con la ansiedad de inmediatamente hacerlo funcionar, pero de por medio está la responsabilidad de la garantía, porque si algo anda mal no nos van a querer restituir”, sostuvo el Coordinador del Ministerio de Salud en Chuquisaca. También explicó que los técnicos no llegaron antes a Sucre para la instalación porque la empresa proveedora “no quiso venir porque solo habían dos ventiladores invasivos y otros dos no invasivos”, por lo que ahora se gestiona el arribo de estos personeros tomando en cuenta que ya se encuentran más equipos en la capital. El responsable del Sistema Hospitalario de Información en Salud del San Pedro Claver, Edgar Yucra, confirmó que los equipos ya se encuentran en este nosocomio; sin embargo, también recalcó la necesidad de cumplir con los requisitos de la garantía. Agregó que además de los artefactos para la atención de la pandemia, se requieren especialistas. “Es importante el tema del recurso humano”, dijo a Correo del Sur Radio. Por su parte, Urquizu también anunció que hasta el miércoles llegarían nueve ventiladores más, totalizando 18 de los 30 comprometidos por el Gobierno, que podrían completarse hasta fines de mes. La directora del Sedes, Maribel Quiroz, indicó que de manera extraoficial se enteró que se entregaron equipos al hospital San Pedro Claver, a través del delegado del Ministerio de Salud, Enrique Díaz, al rechazar que el Sedes hubiese recibido los equipos que estarían demorados en su entrega a centros de salud y su puesta en marcha, como observó este lunes, la viceministra de Comunicación, Isabel Fernández.