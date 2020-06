Tribunal de Justicia de Chuquisaca dispuesto a rehabilitar más servicios pero lo impide un comunicado del TSJ





22/06/2020 - 12:38:29

Sucre, (ABI). - El Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Chuquisaca expresó su predisposición de rehabilitar más servicios, pero está limitado por un comunicado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que estable un trabajo bajo la modalidad de "riesgo alto" en el marco de la situación de la pandemia en el municipio de Sucre. "Hemos tenido la mejor intención de habilitar el funcionamiento de otros servicios, además de los que ya tenemos, empero nos hemos visto con un comunicado del TSJ, que nos limita a observar la circular 15/2020, donde nuestra actividad jurisdiccional debe abocarse a la medida de riesgo alto. De todas maneras, existe la predisposición de este Tribunal de trabajar a pesar de esas limitaciones y circunstancias", dijo su presidente Iván Sandoval. Remarcó que los vocales y jueces incluso se llevaron trabajo a sus casas para "que no se piense que este Tribunal está inactivo". Aunque el vocal Edson Ángel Dávalos confirmó que las causas que no están relacionadas a situaciones de emergencia, como son las referidas a la salud y la vida, siguen en espera para cuando termine la cuarentena. El Gobierno advirtió con iniciar procesos al Órgano Judicial por incumplimiento de deberes y retardación de justicia debido a la paralización de varios casos de relevancia, como los hechos de presunta corrupción cometidos durante la administración del Movimiento Al Socialismo (MAS). Entre tanto, en lo que va de la pandemia, según el Presidente del TDJ, se llevaron adelante más de 200 audiencias virtuales y 20 salas plenas. Además, se dio a conocer que las salas civiles sortearon todas las causas pendientes de manera que cuando se reanuden las actividades en su plenitud queden con "mora cero". Pero, no sucede lo mismo en los juzgados donde se necesita la presencia de las partes en audiencias.