Oscar Ortiz: El presidente del TSE insistió en la fecha de elecciones pese a las proyecciones sobre la pandemia







22/06/2020 - 12:03:50



La Paz, (ABI). - El ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Ortiz, afirmó el lunes que el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, en la reunión que sostuvo con la presidenta Jeanine Áñez, insistió en la realización de las elecciones el próximo 6 de septiembre, pese a que en el mismo encuentro recibió todas las proyecciones epidemiológicas que muestran que la pandemia llegará a su punto más crítico precisamente en esas fechas.



"Ayer la Presidenta tuvo una reunión con el Presidente del TSE, se presentaron todas las proyecciones epidemiológicas que muestran que la pandemia llegará a su punto más crítico hasta fines de agosto y primeros días de septiembre, sin embargo, el TSE insistió que se realicen las elecciones en esa fecha", lamentó Ortiz, en una entrevista con Unitel.



En pasadas horas, la ministra de Salud, Eidy Roca, también dijo que en la mencionada reunión se dio a conocer que el pico más alto de contagios de coronavirus, que puede llegar a los 130.000 casos, se registrará "alrededor de la primera semana de septiembre".



Pero -de acuerdo a Ortiz- el Presidente del TSE "ha indicado que ellos, como Órgano Electoral, reafirman su posición de que las elecciones se deben realizar el 6 de septiembre".



Entonces, anoche, la Jefa de Estado terminó promulgando la Ley, aprobada en el Legislativo con la mayoría de asambleístas del Movimiento Al Socialismo (MAS) para la realización de los comicios en medio de la pandemia y denunció que recibió presiones políticas.



"La Presidenta no tiene (o no tenía) un instrumento para detener la aprobación de esa Ley, (además) si no la hubiera promulgado, la señora Eva Copa (presidenta del Senado) hubiera dado curso a lo que ya estaban, desde el MAS, desarrollando, (es decir a) un proceso de generación de protestas, de violencia, de desestabilización", agregó el Ministro.