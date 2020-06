En Santa Cruz se registró una lluvia de 60 milímetros que inundó casas y calles





22/06/2020 - 10:21:43

El Deber.- Una intensa lluvia cayó entre la noche del domingo y la madrugada de este lunes en Santa Cruz con una acumulación de 60 milímetros de agua por metro cuadrado. Como consecuencia de la lluvia, numerosas casas, avenidas y calles resultaron inundadas y la gente tuvo que llamar a emergencias del municipio. “La precipitación acumulada hasta esta hora en Santa Cruz (8:00) es aproximadamente 60 milímetros por metro cuadrado, esto se debe, de acuerdo con la imagen de satélite, a una línea de inestabilidad atmosférica sobre Santa Cruz que está asociada a un frente frío en el norte argentino y el viento está desde el noroeste, que oscilará entre los 20 y 60 kilómetros por hora”, informó Cristina Chirinos, del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi). Actualmente, la temperatura es de 20 grados centígrados y se espera que suba hasta los 27. “Ya mañana (martes) estaríamos con cielos poco nubosos, y el miércoles la tendencia es la misma, cielos poco nubosos. Temperaturas máximas van en ascenso y vientos que se mantendrán en dirección noroeste. Las ráfagas de vientos estarán oscilando entre 50 y 80 kilómetros por hora, a partir del hoy hasta el día miércoles”, explicó. De acuerdo con el reporte del Senamhi, el jueves se espera el ingreso de un nuevo frente frío a la ciudad, con cielos nubosos con lluvias y lloviznas. “El viento volcará al sur y se registrará el descenso de temperaturas, con una máxima de 24 y la mínima de 14 grados centígrados. Este frente frío ingresará al territorio nacional por el Chaco”, detalla el reporte meteorológico. Casas inundadas De acuerdo con el reporte de los vecinos, varios domicilios de ubicados en el barrio 18 de Marzo, en inmediaciones de la avenida Cumavi y séptimo anillo, resultaron inundados. "Ya en anteriores lluvias intensas entró el agua a mi casa, pero no tanto como ahora. Tuve que cortar la energía, porque comenzaba a subir y me daba miedo que llegue a los enchufes”, relata Aida Zuazo. En la madrugada, cuando el agua empezó a entrar a las habitaciones sintió temor y lamenta que el municipio aún no concluya con la pavimentación de su calle, donde existen promontorios de tierra y provocan las inundaciones. En el barrio Internacional, zona de la G-77, también se registraron casas inundadas por la lluvia. El canal de drenaje, ubicado en la zona del Cambódromo, también fue superado en su capacidad por la lluvia que se acumuló en la ciudad. Números de emergencias La Alcaldía cruceña informó que la población que resulte afectada por las lluvias y requiera ayuda puede llamar a los números de emergencia 800 125050 y 800 125700. Roxney Borda, de Emergencias Municipales, informó a EL DEBER vía teléfono que en diferentes zonas de la ciudad se registraron inundaciones de viviendas y por tanto recomendó cortar el suministro de energía para evitar accidentes. "Toda la ciudad está llena de agua, pero estas circularán por los canales pluviales. Están evacuando las aguas a las zonas bajas. La alcaldesa instruyó salir con maquinaria y motobombas a ayudar a la población", dijo.