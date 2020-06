Casi el 70% de los fallecidos en viviendas son adultos mayores





22/06/2020 - 10:20:11

Los Tiempos.- Es inusual que tanta gente fallezca en sus viviendas en un solo día. El sábado fueron 13 y ayer hubo tres personas más. La persona más joven murió ayer con 36 años, pero la mayoría está entre 61 y 67 años. Los análisis de todos ellos se están priorizando en el laboratorio para saber lo antes posible si portaban el coronavirus o no. De los 13 cuerpos que se levantaron el sábado, 12 son hombres y una es mujer. El más joven de este grupo tenía 46 años y nueve se encuentran el rango de edad entre los 61 años y 87. Uno de ellos, de 53, fue hallado en la banca de un parque detrás del Hospital del Sur de Cochabamba. A esto se suma que la ubicación de estos fallecimientos es algo que preocupa. Al menos 10 de los 13 estaban en barrios de la zona sur de la ciudad. Uno corresponde a otros municipio y otros dos están en diferentes sectores de la jurisdicción. “Es muy probable que algunos tuvieran enfermedades de base, porque son personas de la tercera edad en su mayoría. Sin embargo, al menos un 90 por ciento tenían síntomas respiratorios, según el relato de sus familiares. Es muy probable que el 90 por ciento den positivo para Covid-19”, informó el responsable de Vigilancia Epidemiológica del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Rubén Castillo. Agregó que la instrucción que se tiene desde el Ministerio de Salud es que las muestras de personas fallecidas se agilicen en los laboratorios. Sin embargo, todos los fallecidos en domicilio son considerados casos positivos de coronavirus. “Si mueren en la calle o domicilio, son considerados con coronavirus. Esto se determinó por la situación de pandemia que se está viviendo. Y más aún cuando el fallecido es parte del grupo de riesgo y presentó síntomas”, agregó el médico. Hasta el momento, estos 13 fallecidos en domicilios y vía pública son el mayor registro que se tiene. Ayer, también se hizo el levantamiento de cadáveres en viviendas, pero fueron tres. Dos de ellos son adultos mayores y uno tiene 36 años. También se les tomaron las muestras y se esperan los resultados. Sin embargo, los cuerpos se manejan como casos sospechosos. Algunas personas que trabajan con funerarias señalaron que ellos embolsan y sellan todos los cuerpos por un tema de protección del mismo personal que trabaja con cadáveres. Fallecidos La cifra de fallecidos en Cochabamba sigue aumentando. No se detuvo en todo este tiempo. Hasta ayer sumaron 107, es decir seis más que corresponden a muestras que se tomaron días atrás. Estos seis fallecidos corresponden: tres a Cochabamba, uno se identificó en Colomi, otro en Puerto Villarroel y el último en Entre Ríos, según los reportes del Ministerio de Salud y el Sedes. Sólo Cercado tiene la mayoría de fallecidos del departamento con 36 vidas que no lograron vencer al coronavirus. Luego está Entre Ríos que alcanzó a 20 decesos y en tercero está Sacaba con 13, indican los datos del Sedes. Las autoridades en salud recuerdan que se debe notificar los síntomas lo antes posible al 168.