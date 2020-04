Presidenta Áñez: Tener canchitas y lujos no nos sirve de nada si no hay salud





23/04/2020 - 17:49:55

Trinidad, (ABI). - La presidenta Jeanine Áñez afirmó el jueves que en la actual coyuntura de emergencia sanitaria por el coronavirus COVID-19 nos damos cuenta de que tener canchitas y lujos no nos sirve de nada porque la población lo que más necesita en una atención médica digna.



"A pesar de que hemos podido invertir más en los bolivianos, a través de la salud, no se lo hizo y ahora nos damos cuenta de que tener canchitas no nos sirve de nada si no tenemos salud, de que tener lujos no nos sirve de nada si no tenemos salud; ahora los bolivianos lo que más necesitan es tener salud y tener las condiciones para llegar a un centro (médico)", manifestó Áñez, durante la entrega de donaciones e insumos de bioseguridad en la ciudad de Trinidad, Beni.



Agregó que la actual situación no es nada fácil porque el país se está enfrentando a la pandemia global con un sistema de salud muy debilitado, pese a que en los últimos años se tuvo los recursos económicos suficientes como para tener hospitales bien equipados y con todo el personal necesario.



"Pero desafortunadamente no ha sido así y lo que tenemos que hacer ahora es generar las condiciones para que todos los bolivianos tengamos una salud digna, tengamos condiciones para que nos puedan atender de manera digna", insistió la Jefa de Estado.



Sin embargo, pese a esa realidad del sistema de salud, Áñez remarcó que su Gobierno tiene la fortaleza necesaria como para seguir en la lucha contra la pandemia porque afortunadamente está primando la solidaridad.



"Nosotros como Gobierno estamos haciendo absolutamente todos los esfuerzos redireccionando todos los recursos económicos porque lo importante es la vida de los bolivianos, de qué nos serviría en este momento tan dramático estar pensando en obras de gran magnitud (...) si no tenemos salud y si estamos perdiendo la vida de los bolivianos", apuntó.



En los últimos 14 años del gobierno del expresidente Evo Morales se cuestionó de manera insistente que se priorice la construcción de canchas y otras obras, como el nuevo palacio, por encima de la necesidad de mejorar todo el sistema de salud boliviano.