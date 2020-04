YPFB aclara que no tiene contrato vigente con Credinform como afirman asambleístas del MAS





23/04/2020 - 17:33:08

La Paz, (ABI).- Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) aseguró el jueves, a través de un comunicado de prensa, que en la actualidad no tiene ningún contrato vigente con la compañía Seguros y Reaseguros Credinform Internacional S.A., luego que surgieran denuncias por parte de legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS).



"YPFB informa a la opinión pública que a la fecha no tiene ningún contrato vigente con la compañía Seguros y Reaseguros Credinform Internacional S.A., tal como denunciaron parlamentarios del MAS", señala parte del boletín publicado por la estatal petrolera.



En la nota, YPFB da cuenta que, ante la necesidad de precautelar la seguridad industrial de la empresa y en cumplimiento de la normativa vigente, mediante nota oficial del 21 de abril, se solicitó a la compañía La Boliviana Ciacruz Seguros y Reaseguros S.A., la ampliación de la cobertura de seguros por un tiempo de 60 días, al contrato YPFB/GLC:000156, suscrito el 23 de abril de 2019.



De acuerdo con la entidad estatal, el objetivo de contar con un seguro responde a precautelar y proteger todos los bienes muebles e inmuebles, plantas, equipos, vehículos y otros, en contra de posibles siniestros, como incendios, inundaciones, daños de la naturaleza y riesgos producto de sus operaciones.