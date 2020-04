Bolivianos que cumplen la cuarentena en Iquique y Antofagasta ingresarán de forma directa a sus regiones







23/04/2020 - 17:22:51

La Paz, (ABI).- La canciller Karen Longaric informó el jueves que 1.700 compatriotas bolivianos que realizan la cuarentena en las ciudades chilenas de Iquique y Antofagasta retornarán de forma directa a sus lugares de origen en territorio nacional.



La decisión responde a uno de los acuerdos alcanzados entre los cancilleres de Bolivia, Karen Longaric, y de Chile, Teodoro Ribera, quienes realizaron hoy una declaración conjunta, mediante una videoconferencia, por la cooperación efectuada para consolidar el regreso de todos los connacionales al país.



"Ese acuerdo tiene un significado muy importante porque hemos visto la solidaridad del pueblo chileno que ha recibido a 1.700 compatriotas bolivianos en las aulas de sus centros educativos, nos han colaborado con un soporte médico, la seguridad correspondiente y con todas las condiciones necesarias para que los connacionales estén en una situación digna para hacer su cuarentena", resaltó Longaric.



El 20 de abril, ambos gobiernos acordaron que los compatriotas, que estaban parados en las ciudades de Iquique y Antofagasta, concluyan el aislamiento por el coronavirus en territorio chileno.



La medida se efectuó luego de que el 12 de abril comenzó el traslado de 400 connacionales desde la comuna chilena de Colchane hasta Iquique y un día después se transportó a otros 370 ciudadanos a la misma ciudad, donde fueron sometidos a la cuarentena siguiendo todos los protocolos sanitarios.



La Ministra explicó que dicho convenio se efectuó de forma muy espontánea y sencilla con su homólogo chileno.



"La satisfacción es más grande cuando los países vecinos colaboran en esta lucha contra la pandemia porque como decía el canciller Teodoro Ribera de nada sirve encapsularnos como país, si luego ese tránsito permanente de fronteras entre los ciudadanos de los países vecinos pondrán de nuevo en riesgo la salud si no han guardado las medidas de bioseguridad respectivas", expresó Longaric.



Al respecto, el Canciller chileno manifestó que en los momentos de dificultad los países limítrofes deben tener la disposición muy franca y abierta para colaborar, más aún, cuando hay desafíos que superan tanto a los bolivianos como a chilenos.



"Estamos frente a una pandemia que es universal donde lo que se demanda de los países no es competencia sino colaboración, lo que sucede en Bolivia puede afectar a Chile y viceversa. Hoy día tenemos que contar con la colaboración orientada a disminuir los efectos de la pandemia", expresó el Canciller.



Por tanto, Ribera afirmó que el rol que jugaron ambas cancillerías fue significativo y se logró establecer puentes y disminuir las dificultades de los compatriotas bolivianos para volver a Bolivia con sus familias.

Ribera y Longaric agradecieron las gestiones y el trabajo conjunto realizado por ambos gobiernos para lograr ese objetivo y encarar con mayor confianza nuevos desafíos hacia adelante.



En esa línea, Longaric recordó que los ministros de Salud de Bolivia, Marcelo Navajas, y de Chile, Jaime Mañalich, acordaron el reconocimiento de las cuarentenas realizadas por los compatriotas en Chile, cuando ellos retornen al país.



Por ello, la Ministra precisó que los connacionales que están en las ciudades chilenas serán trasladados en buses hasta la frontera, siguiendo las medidas de bioseguridad, y podrán volver a sus regiones de origen en Bolivia.



No obstante, detalló que el otro grupo de bolivianos, también procedente de Iquique, que ingresó el 20 de abril al campamento Tata Santiago, situado en la población de Pisiga, para completar la cuarentena también volverá a sus regiones la próxima semana.



En tanto, Longaric informó que otro grupo de bolivianos, que recién inició esta semana el aislamiento en Chile, será trasladado al campamento y concluirá la cuarentena en Pisiga.



Aclaró que los connacionales ya no podrán efectuar la cuarentena en las ciudades chilenas porque la próxima semana en el vecino país iniciarán las actividades escolares y no se podrán utilizar las unidades educativas.