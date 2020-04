Bolivianos que deseen regresar a Bolivia deben registrarse vía on line en los Consulados





23/04/2020 - 17:06:14

La Paz, (ABI).- La Cancillería informó el jueves que los connacionales que quieran volver a Bolivia deben registrarse vía on line en los Consulados del país en Chile para que luego ingresen a territorio nacional y cumplan la cuarentena por el coronavirus en el campamento Tata Santiago, situado en la población de Pisiga.



"Se ha emitido un comunicado en todos los consulados de Bolivia en Chile indicando que los bolivianos que deseen retornar a Bolivia se registren de forma on line en la página web de los consulados para ir haciendo un listado de modo de que ingresen y hagan la cuarentena en el campamento Tata Santiago, afirmó Longaric.



La declaración se efectuó luego de que Longaric y su homólogo chileno Teodoro Ribera realizaron una declaración conjunta, mediante una videoconferencia, por la efectiva cooperación para consolidar el regreso de los connacionales bolivianos como consecuencia del coronavirus.



"En momentos en que ambos países que enfrentan los problemas generados por el coronavirus, la cooperación bilateral entre nuestros países y entre las autoridades nacionales y locales resultan fundamentales para el éxito de nuestros esfuerzos en la consecución de los objetivos señalados", manifestó la Ministra.



La medida fue anunciada luego de que el lunes más de 400 connacionales residentes en Chile concluyeron la cuarentena en el campamento Tata Santiago y regresaron a sus lugares de origen.



En esa línea, la autoridad anticipó que en las próximas semanas se prevé que más ciudadanos bolivianos efectúen el aislamiento en el campamento de Pisiga, pero bajo un registro que levantarán los consulados en el vecino país.



Por otra parte, Longaric además anunció que este viernes un avión traerá a compatriotas desde la ciudad brasileña de Sao Paulo y otra aeronave llegará pronto desde Argentina.



En tanto, anunció que para el 4 de mayo está programado el retorno de connacionales varados en Europa gracias a la colaboración de la Embajada de España, que enviará un avión al país para recoger a ciudadanos españoles.