Policía flexibiliza control de cédulas para distribución de bolsas del Banco de Alimentos Solidarios en Santa Cruz







23/04/2020 - 13:07:22

Santa Cruz, (ABI).- La Policía Departamental de Santa Cruz informó que, de manera excepcional, se flexibilizó el control de la numeración en las cédulas de identidad para la circulación de las personas, pero solo en los distritos donde se entregan las bolsas del Banco de Alimentos Solidarios (BAS).



Es decir, no habrá restricciones para la gente si es que el último dígito de su carnet no coincide con el día que le toca salir, informó el Comandante de la Policía, Enrique Terán.



"Se ha emitido un decreto que autoriza el excepcional desplazamiento de beneficiarios del Banco de Alimentos Solidarios. Esto significa que las personas que viven en el distrito (donde esté programada la entrega), son las únicas que pueden circular y no se controlarán los dígitos (de su cédula) para poder circular", explicó el jefe policial.



Desde que comenzó la distribución de estas bolsas solidarias, que contó con el resguardo de militares y policías, no se registró ningún tipo de aglomeraciones o incidentes.



Este jueves, la entrega se realizó en el distrito 12, zona Los Lotes, donde se habilitó 23 unidades educativas para distribuir los alimentos a 6.351 familias, que se registraron en pasados días a través de la página web www.santacruzayuda.org y la línea gratuita 800-12-0909.



Por su parte, la Secretaria de Desarrollo Humano de la Gobernación de Santa Cruz, Paola Parada, informó que la bolsa pesa 16 kilos y puede alimentar a una familia promedio, durante dos semanas.



"Son raciones secas, para que la familia las pueda almacenar durante todo este tiempo, teniendo en cuenta las condiciones de refrigeración que se tiene. Además, están de acuerdo a un plan que se tiene para darles vegetales, proteínas y carbohidratos, que están en base a un paquete que se ha hecho con una ingeniera de alimentos", explicó Parada.



La distribución de las bolsas solidarias continuará durante esta semana hasta llegar a todos los distritos municipales de Santa Cruz.