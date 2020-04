La pandemia obliga a cientos de venezolanos a dejar Ecuador y regresan a su país







23/04/2020 - 12:48:25

VOA.- Ecuador ya no es seguro para cientos de venezolanos que han decidido regresar a su país. Desde varios puntos se han unido para emprender a pie el retorno a Venezuela.



Están partiendo por grupos, uno de 150 personas ya habría cruzado el puente internacional de Rumichaca en frontera con Colombia.



A las asociaciones de venezolanos residentes en Ecuador han llegado solicitudes masivas pidiendo ayuda para facilitar su regreso.



“Al menos unas 700 personas han manifestado a nuestra institución la voluntad de querer regresar. Han solicitado la intermediación de nuestra fundación con el estado ecuatoriano para que se pueda habilitar un canal humanitario. Esto va a depender también del estado colombiano de que pueda habilitar este canal humanitario y que las personas puedan atravesar Colombia”, dijo Eduardo Febres Cordero, de la Asociación de venezolanos migrantes Ecuador, a la Voz de América.



El cruce fronterizo entre Ecuador y Colombia está controlado por autoridades militares, de transporte y de salud por lo que muchos han tomado caminos irregulares. A algunos les costó la vida, indicó Febres Cordero.



“Lamentablemente han fallecido en este ínterin de tratar de cruzar la frontera de una manera ilegal hacia Colombia dos ciudadanos venezolanos”, afirmó sin dar más detalles.



Muchos llegaron hace pocos meses buscando comida, salud y trabajo. Los empleos informales les permitían ganar al día entre 20 y 30 dólares para enviar a sus familias, pagar arriendo y comida.



La ciudad de Guayaquil resultó atractiva por el clima, pero con la expansión de la COVID-19 ya no pudieron seguir trabajando y pagando sus obligaciones a los dueños de las viviendas, que en algunos casos les pidieron que desalojaran.



Desde el 16 de marzo el trabajo ha sido imposible por las restricciones en ventas ambulantes y toque de queda.



Según señala Febres Cordero “la misión diplomática de Venezuela en Ecuador a través de sus consulados y embajadas, lamentablemente no ha solicitado la apertura de un corredor humanitario para ciudadanos venezolanos”.



La cancillería de Ecuador estaría a la espera de la solicitud por parte de Venezuela.