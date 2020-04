La Conmebol ratifica las Eliminatorias desde septiembre, pero aún no define el futuro de las Copas





23/04/2020 - 10:39:19

Correo del Sur.- La Conmebol anunció este viernes que la edición de la Copa América se mantiene para los meses de junio y julio de 2021, al tiempo que se atiene a las fechas de septiembre de este año para las Eliminatorias al Mundial de Qatar 2022, de acuerdo con el calendario de la FIFA.



La reunión del Consejo Ejecutivo de la Conmenbol, celebrada por videconferencia, no estableció fecha para la reanudación de las Copas Libertadores y Sudamericana de la actual edición, también detenidas como medida de prevención ante el covid-19, según el comunicado divulgado por el ente.



El Consejo, presidido por el presidente de la Conmebol, el paraguayo Alejandro Domínguez, reiteró que la Copa América se disputará en los meses de junio y julio del próximo año, como se anunció semanas atrás.



En cuanto a las Eliminatorias mundialistas, el Consejo ratificó las fechas establecidas y en la modalidad de "todos contra todos", si bien recalcó que se trata de "una competencia FIFA y por lo tanto, compete al máximo organismo del fútbol mundial establecer la fecha de celebración de esta competencia clasificatoria".



La fecha de la FIFA para el inicio de las Eliminatorias es del 4 al 8 de septiembre de 2020.



La reunión fue convocada para analizar la situación generada por el coronavirus y teniendo como prioridad "preservar la salud de la gran familia del fútbol sudamericano".



En ese sentido, el ente, con sede en el Gran Asunción, indicó que no hay fecha para la reanudación de las competiciones continentales de los clubes "debido a las actuales recomendaciones de las autoridades sanitarias internacionales de cada uno de los países de las Asociaciones Miembro".



Sin embargo, la Conmebol recalcó su "determinación" para finalizar este año la Libertadores y la Sudamericana.



El coronavirus motivó a la Conmebol a suspender temporalmente la marcha de esos torneos, además de aplazar a 2021 la edición de la Copa América, que estaba programa para junio y julio en Argentina y Colombia.



Por su parte, la FIFA aceptó posponer, a petición de la Conmebol, el comienzo de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Qatar 2022.