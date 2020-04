Gobierno analiza flexibilización gradual de la cuarentena en mayo







23/04/2020 - 10:13:36

Los Tiempos.- El Gobierno analiza en una mesa técnica la posibilidad de flexibilizar de manera gradual la cuarentena sanitaria desde el mes de mayo, aseguraron altas autoridades estatales, que apuntaron a que será imposible volver a la total normalidad.



El ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, dijo que se sopesa la posibilidad de salir “de a poco” de la cuarentena por el coronavirus (Covid-19) y aseguró que es imposible una salida rápida a la normalidad.



“Es prácticamente imposible (salir apresuradamente d la cuarentena), hay que ir saliendo de esto de a poco, ojalá que sea a partir del 30, yo espero que sea así, yo no quiero adelantarme a nada, no quiero ser irresponsable, creo que es importante cuidar la salud de los bolivianos, cuidar la economía del país”, dijo.



La autoridad explicó que los ministerios de Economía, de Planificación y de la Presidencia lideran el trabajo en equipo que analiza qué medidas serán adoptadas a partir del 30 de abril, fecha en que concluye la declaratoria de estado emergencia sanitaria por el coronavirus.



“En caso de abrir las fronteras, nosotros lo hacemos y los otros países no lo hacen y seguimos igual, entonces hay que tomar medidas que vayan a solucionar el problema de todos”, indicó.



En la misma línea, el ministro de Salud, Marcelo Navajas, indicó que es un tema que se está tratando en Gabinete, en reuniones técnicas, en las que se ve la forma de ir flexibilizando las medidas de manera gradual y regional.



“Pero no es que vamos a salir de la cuarentena; esto va a ser gradual y se está viendo qué regiones se va a poder flexibilizar con rapidez y qué otras regiones todavía no, pero esto es cuestión de criterio técnico, de la cantidad de casos, el tiempo de doblaje de casos, entre otros”, indicó.



Aseveró que si la población contribuye con el cumplimiento de la cuarentena y los casos van disminuyendo, de tal manera “que no tengamos una aparición indiscriminada de casos que nos obligue a tomar medidas restrictivas, la intención es flexibilizar este tipo de medidas, pero todavía no hay ninguna decisión”.



Bolivia cumplió ayer un mes de cuarentena total, una medida que ha afectado duramente a los sectores productivos del país y también a la población que vive “del día” en el comercio informal. Este sector protagonizó protestas en distintas ciudades del país pidiendo que se flexibilice el aislamiento. El Gobierno ha respondido con una serie de bonos y medidas de apoyo económico.