Tarijeños varados en Salta pagarán vuelo chárter de Amaszonas







23/04/2020 - 10:09:53

El Deber.- A bordo de una aeronave de Amaszonas serán repatriados los tarijeños varados en la ciudad de Salta (Argentina) desde hace un mes debido a la cuarentena decretada por el Gobierno argentino por el coronavirus.



Juan Eusebio España, coordinador del contingente de compatriotas, confirmó a EL DEBER que ellos asumirán el costo económico del vuelo chárter de la línea aérea, ya que cada uno pagará $us 400 por su pasaje.



“Nosotros cubriremos el costo. Solo nos falta copar algunos espacios en el avión que esperamos completar en las próximas horas y después comunicar a la empresa para que nos envíe el avión desde Bolivia”, indicó España.



El coordinador aclaró que el cónsul boliviano en Salta, Agustín Saavedra, no tiene nada que ver en la contratación del vuelo chárter y el funcionario solo está colaborando en la gestión diplomática para obtener el permiso de salida desde la capital salteña.



Por otro lado, se informó que los tarijeños varados no tienen ningún reparo en cumplir la cuarentena en la ciudad de Tarija por 14 días, pese a que el Ministerio de Salud de esa provincia argentina extendió una certificación médica que establece que no están contagiados con el coronavirus.



El Centro Operativo de Emergencia Departamental (COED) adelantó, que al igual que los compatriotas que arribaron de Chile en marzo pasado, serán conducidos a un Área de Aislamiento Preventivo que ahora está instalado en el campo ferial de San Jacinto.