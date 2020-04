Suspensión del Gran Poder frena movimiento de $us 120 millones





23/04/2020 - 09:53:51

Página Siete.- Por primera vez en la historia, la entrada del Gran Poder fue suspendida y tal determinación paraliza un movimiento económico de unos 120 millones de dólares. La medida fue asumida por la Asociación de Conjuntos Folklóricos con el fin de evitar que el contagio del coronavirus entre los fraternos y espectadores.



“La Asociación, junto a todas las fraternidades, determinó suspender la entrada del Gran Poder porque aglomera a muchas personas, tanto danzarines como espectadores, que podrían contagiarse. Esta determinación la asumimos porque no hay una solución inmediata al Covid-19 y para precautelar la salud de los ciudadanos y turistas”, dijo el presidente del Tribunal de Honor de la Asociación, Wilfredo Aduvijes.



La suspensión de la fiesta, que el 6 de junio debía estrenar su título de Patrimonio Intangible de la Humanidad, fue decidida en la asamblea virtual en la que participaron representantes de las 173 fraternidades, pasantes y miembros del directorio de la Asociación.



Según un estudio hecho por la Alcaldía en 2019, la fiesta genera un impacto económico de 120 millones de dólares. El rubro con mayor impacto, de acuerdo al informe, es el expendio de bebidas alcohólicas, especialmente la cerveza, que equivale al 44% y asciende a unos 52 millones de dólares.



En segundo lugar se hallan los trajes (folklóricos, ternos, sombreros, ropa de mujer y otros) con un 24% que significa $us 29 millones. “El rubro incluye todo lo que significa indumentaria, pero no solo los trajes para el recorrido del sábado, sino para el convite, las recepciones sociales y todas las actividades”, detalla el informe.



El dinero restante se destina al alquiler de locales de fiestas, bandas folklóricas, grupos de música, comida y otros.



Lo primero que deben reservar los pasantes con un 20% al 50% de adelanto- son los locales de fiestas que pueden llegar a costar alrededor de 21.000 bolivianos para una fraternidad de más de mil personas. Las bandas pueden cobrar hasta 20.000 dólares por tres días de fiesta (sábado, domingo y lunes); y el caché de los grupos musicales varía según su trayectoria.



Todos ellos deben estar confirmados para incluirlos en las invitaciones que cada vez son más lujosas porque incluyen relieves metálicos en los que se puede observar al “Tata”. Cada una puede costar más de 30 bolivianos, multiplicados por 1.500 o más fraternos el monto final es fabuloso.



Luego, los pasantes deben cubrir los gastos de la primera recepción que, por lo general, se realiza con artistas internacionales. Por ejemplo, en esta gestión llegaron Cristian Castro, Pedro Fernández y otros que actuaron en escenarios instalados en las calles.



Después se vienen los ensayos donde los pasantes comienzan a recuperar su inversión con el cobro de cuotas pero esos eventos se suspendieron este año. Por ello, algunos representantes presentaron sus objeciones a la suspensión de la entrada en la asamblea virtual del martes. Uno de los fraternos, que prefirió reservar su nombre , dijo que solicitaron que se postergue para agosto o septiembre. Sin embargo, se consideró el alto riesgo de contagio.



“Calculamos que entre el sábado y domingo los bailarines consumen alrededor de 40 mil cajas de cerveza -sin contar a los turistas o público- y cuando toman no se los puede controlar. Manifiestan su compañerismo invitando la bebida desde un mismo vaso. Ese es un riesgo. Ninguna directiva querrá asumir contagios y más que las personas puedan fallecer; por eso se determinó suspender la entrada para el siguiente año”, precisó.



La ministra de Culturas, Martha Yujra, destacó tal determinación. “Tenemos que preservar por sobre todas las cosas la salud y ese fue el espíritu de la Asamblea con los representantes del Gran Poder”, afirmó.



Consideró la suspensión de la fiesta es una buena señal al mundo y a la Unesco que en diciembre del año pasado incluyó a la festividad de la Santísima Trinidad del Señor Jesús del Gran Poder en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.



El presidente de la Asociación de Conjuntos Folklóricos, René Lima, anunció que el 7 de junio se celebrará una misa de salud del Señor del Gran Poder con la participación de los fraternos pero con los protocolos de seguridad.





Medida histórica



Gran Poder 2021 La Asociación de Conjuntos debe discutir si el calendario del 2021 continuará desde cero con la primera recepción o si se retomará desde que las actividades fueron suspendidas esta gestión a causa del Covid – 19.



Fraternos El presidente del Tribunal de Honor de la Asociación, Wilfredo Aduvijes, afirmó que la determinación es recibida por los fraternos como un “alivio” porque muchos de ellos son comerciantes que ya fueron afectados en sus ingresos a causa de la cuarentena por la que atraviesa el país.