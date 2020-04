Masismo busca retrasar el tratamiento de ley electoral







23/04/2020 - 08:36:27

El Diario.- Ante la convocatoria a representantes de partidos políticos y del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para comparecer ante la Comisión de Constitución de la Asamblea Legislativa el día viernes, la diputada por Unidad Demócrata (UD), Shirley Franco, denunció un intento de retrasar el tratamiento de la ley que posterga las elecciones generales.



Las comicios electorales para elegir al próximo gobierno debían llevarse a cabo este próximo 3 de mayo pero por la emergencia sanitaria por la que atraviesa el país, a causa del coronavirus, es que el órgano electoral decidió su suspensión a la espera de que el marco normativo sea aprobado por la Asamblea Legislativa en el menor tiempo posible; sin embargo, la Comisión de Constitución convocó nuevamente a los representantes de partidos políticos y del TSE el próximo viernes para supuestamente generar consensos.



Esta actitud fue considerada como un intento de retrasar el tratamiento de esta ley por la diputada Franco, quien mencionó que estas son atribuciones del Órgano Electoral y no de la Cámara de Diputados, siendo que todos los consensos y reuniones técnicas ya fueron llevados a cabo por el TSE antes de tomar la decisión de postergar las elecciones debido a la coyuntura actual. En ese entonces, el único partido que presentó observaciones a la decisión fue el Movimiento al Socialismo.



“Aparentemente acá en la Cámara de Diputados quieren hacer uso abusivo de esta mayoría que tienen, y parece que se quieren constituir en un nuevo Órgano Electoral convocando a los actores políticos para generar consensos. Este no es el escenario si no, el ente electoral”, manifestó la legisladora.



Ante estas denuncias el diputado Víctor Borda, miembro de esta comisión, señaló que esta convocatoria es para pedir explicaciones al TSE y a los partidos para conocer sus criterios con el fin de tomar una decisión al respecto, dejando de lado todos los acuerdos que ya fueron pactados entre el ente electoral y los respectivos delegados de las agrupaciones políticas participantes en las elecciones generales semanas atrás.