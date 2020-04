Bolivia gestiona ante el BM el cambio de su categoría de país de ingreso medio-alto







23/04/2020 - 07:59:40

La Razón.- El Gobierno solicitó al Banco Mundial el cambio de la clasificación que tiene Bolivia como “país de ingreso medio-alto”, lo cual le permitirá acceder a líneas de crédito con otras condiciones para enfrentar el COVID-19 y sus efectos en la economía.



El anuncio fue realizado a La Razón por el viceministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE), Gonzalo Quiroga, quien en los últimos días sostuvo reuniones virtuales con representantes de ese organismo internacional.



“Bolivia fue considerada durante mucho tiempo un país pobre hasta que de repente el exministro de Economía Luis Arce comenzó a decir lo contrario, lo que significó que nos subieran de rango”, dijo y agregó que esa situación suponía incrementos en las tasas de interés y condiciones no “tan blandas” para acceder a financiamiento.



La autoridad, sin dar más detalles, precisó que ese cambio (a país de ingresos medios altos), se registró el pasado año cuando Bolivia, junto a Sri Lanka y Vietnam, fueron promovidos en la clasificación periódica que efectúa el Banco Mundial según el Ingreso Nacional Bruto (INB).



“Nosotros hemos planteado que esa situación debería cambiarse en el marco de las acciones que se trabajan para luchar contra el COVID-19”, dijo al anticipar que en los próximos días el directorio de este organismo hará conocer su respuesta al pedido de la administración de la presidenta Jeanine Áñez.



El Banco Mundial clasifica las economías del mundo según el Ingreso Nacional Bruto (INB) per cápita y las divide en cuatro grupos: economías de ingresos altos, medios-altos, medios-bajos y bajos. Esta clasificación se actualiza el 1 de julio de cada año, ya que en cada país hay factores como el crecimiento del ingreso, la inflación o cambios demográficos que pueden alterar el INB per cápita. Además, los umbrales en dólares de cada categoría se presentan en términos reales, ajustados según la inflación.



De acuerdo a la clasificación país que aparece en la web oficial del Banco Mundial, Bolivia figura entre los países de América Latina y el Caribe con economías que pasaron de ingresos medios-bajos a medios-altos.