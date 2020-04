Cancillería gestiona ante la CAN y la Aladi facilidades para exportaciones y abastecimiento de insumos





22/04/2020 - 19:42:16

La Paz, (ABI).- El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través del Viceministerio de Comercio Exterior e Integración, gestionó ante los países de la Comunidad Andina (CAN) y de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) la aceptación de Certificados de Origen en copia o en formato digital para facilitar el comercio exterior ante la emergencia mundial por el coronavirus COVID-19.



"Esta solicitud y gestiones realizadas han sido aceptadas y coordinadas por los países de la CAN y la ALADI, logrando de esta manera viabilizar y facilitar las exportaciones de Bolivia, el comercio exterior y el abastecimiento de insumos y productos para los bolivianos", afirmó Claribel Aparicio Ferreira, Viceministra de Comercio Exterior e Integración.



Las gestiones se vienen realizando desde hace dos semanas con los países que integran la CAN (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú) y la ALADI, junto a sus aduanas y las entidades correspondientes de estos países.



La autoridad aseguró que el tránsito de mercaderías por los principales pasos fronterizos del país es totalmente expedito, garantizando de esta manera el abastecimiento del mercado interno en estos momentos de emergencia sanitaria en el país.