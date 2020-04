Presidente de El Salvador: Los rumores de mi rapto por extraterrestres son infundados







22/04/2020 - 18:48:32

Infobae.- Nayib Bukele es sin dudas el presidente que llevó más lejos el uso de Twitter en la política latinoamericana. No solo lo impuso como su medio predilecto para comunicarse públicamente, sino que lo convirtió en su principal medio para gobernar, al punto de que sus ministros y las fuerzas de seguridad responden a las órdenes emanadas de sus tuits como si estos fueran decretos.



El avance de la pandemia de coronavirus exacerbó muchas de las prácticas por las que Bukele era criticado, como ignorar a los poderes Legislativo y Judicial. Dentro y fuera del país, organismos de derechos humanos cuestionan su manera de combatir la pandemia, el que calificaron de autoritario. Entre las medidas se destaca la capacidad de las fuerzas de seguridad de efectuar arrestos discrecionales a personas que, concluyan, no tienen un motivo válido para estar fuera de sus casas.



En paralelo, líderes opositores también le critican que, más allá de tuitear, no esté presente en el terreno, coordinando la respuesta sanitaria a una crisis que registra 237 infectados y siete muertos en el país. Eso llevó a que algunas personas difundieran el rumor de que Bukele se había ido del país.



El Presidente respondió de manera insólita a esos planteos. Primero, publicó el martes a la noche una foto en la que se lo ve sentado en su despacho, con una mascarilla puesta y acompañada de un mensaje que pretendía burlarse de las críticas: “Los rumores de mi rapto por parte de extraterrestres son totalmente infundados...”, escribió.



Según cifras oficiales, unos 4.500 salvadoreños se encuentran en el extranjero, sin que exista un plan para su repatriación. Diputados opositores dijeron que valoran la posibilidad de superar el veto presidencial a un decreto legislativo que mandaba al Gobierno a permitir su retorno.



Entre los recursos procesados se encuentra también el de un menor de edad detenido por agentes de la Policía Nacional Civil por supuestamente saltarse la cuarentena domiciliar obligatoria, caso en el que los jueces constitucionales ordenaron sea llevado a su casa.



“Debe ser inmediatamente conducido a donde sus padres o representante legal” para que cumpla “obligatoriamente con la cuarentena domiciliar ordenada por el Gobierno, debiéndose únicamente guardar las medidas sanitarias necesarias”, reza el fallo.



De acuerdo con la demanda, el joven “fue capturado y golpeado por un agente policial y militares” en el central departamento de San Vicente.