EE.UU.: China no reportó a tiempo el brote del coronavirus a la OMS





22/04/2020 - 18:16:16

VOA.- El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo el miércoles que su Gobierno cree que China no reportó el brote el nuevo coronavirus ante la Organización Mundial de la Salud (OMS) a tiempo, rompiendo las “reglas” de la organización.



El Partido Comunista de China “no compartió toda la información” sobre qué tan grave era la COVID-19 o sobre la transmisión de humano a humano durante “un mes hasta que [el coronavirus] estaba en cada provincia dentro de China”, dijo Pompeo en una rueda de prensa.



El secretario de Estado acusó a la OMS de no hacer cumplir sus propias regulaciones sobre cómo los países deben proveer información para “proteger la salud pública”.



“El brazo regulador de la OMS claramente falló durante toda esta pandemia”, sentenció Pompeo.



El presidente Donald Trump anunció la semana pasada que iba a congelar los fondos a la OMS, en medio de la pandemia por el coronavirus, en una decisión criticada por los líderes globales.



El Gobierno de EE.UU ha sido crítico con la actuación de la OMS durante la pandemia y ha acusado al organismo de “encubrir” la propagación del virus, protegiendo a China.



La OMS ha rechazado las acusaciones de Trump de haber defendido al Gobierno chino y lamentó la decisión de EE.UU. de retirar los fondos justo cuando el planeta se enfrenta a una pandemia que ya alcanza los 2.6 millones de contagiados.