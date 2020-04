Personal del hospital del Norte reclama equipos de bioseguridad para atender casos de coronavirus







22/04/2020 - 12:33:40

Página Siete.- Personal médico del hospital del Norte realizó una protesta este miércoles en la mañana en la que denunciaron que no cuentan con trajes de bioseguridad ni insumos para atender a los pacientes con coronavirus. Demandan la dotación del equipamiento necesario para poder realizar su trabajo.



El personal denunció que en el nosocomio permanece el cuerpo de un fallecido por coronavirus y que no tienen la bolsa cadavérica que establece la norma para introducir sus restos. Mientras tanto trabajan con barbijos simples.



La pediatra Silvia Romero manifestó que enviaron al menos dos cartas al ministro de Salud, Marcelo Navajas, en las que solicitan el equipo necesario para trabajar; no obstante, no tienen respuesta del titular de esa cartera.



“A partir de hoy ya no vamos a trabajar porque no tenemos equipos de bioseguridad para el personal que atiende directamente al paciente (…). Estamos en peligro de contagiarnos por no contar con el equipo de protección personal adecuado para que entren atender a los pacientes de terapia intensiva, intermedia y hospitalización”, sostuvo Romero.



En febrero, el hospital del Norte en El Alto fue elegido como referente de atención para pacientes de coronavirus que necesiten ser hospitalizados en casos graves. Por su parte, Navajas manifestó este miércoles que están haciendo todo lo posible para dotar de los equipos de bioseguridad a este nosocomio.



El personal médico aclaró que está dispuesto a atender a los pacientes, pero que necesitan estar protegidos para realizar su trabajo. Ante la falta de dotación y por el temor a contagiarse con el virus han recurrido a comprar sus propios insumos y esto es algo insostenible para el sector.