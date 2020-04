No hay certeza en el gobierno de que en mayo se pueda levantar la cuarentena





22/04/2020 - 12:20:02

La Paz, (ABI). - El ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, expresó el miércoles su deseo de que a partir del 30 de abril se empiece a hablar de los mecanismos de salida paulatina de la cuarentena total, dictada para contener la propagación del coronavirus COVID-19.



"Ojalá que pronto podamos salir de esto, ojalá el 30 podamos estar hablando ya de cómo salir de esto, de ir ya aflojando las medidas, es lo que todos los bolivianos esperamos, pero esa decisión la tendrá que tomar la gente conocedora (que está trabajando en el piso 22 de la Casa Grande del Pueblo)", dijo Núñez.



Asimismo, la autoridad gubernamental, en una entrevista con la Red Uno, remarcó que es prácticamente imposible levantar toda la cuarentena de un momento a otro, porque hay que "ir saliendo de esto de a poco".



Por eso "ojalá sea a partir del 30, yo espero que sea así, no quiero adelantarme a nada, no quiero ser irresponsable, es importante cuidar la salud, (pero también) la economía, que son los dos temas en los que ahora el Gobierno está enfocado y las decisiones del piso 22 esperemos que sean las más adecuadas para ir saliendo de esto", insistió.



En el citado piso 22 de la Casa Grande trabaja de manera constante todo un equipo técnico, en coordinación con las autoridades del Gobierno, la cooperación internacional y la misma Organización Mundial de la Salud (OMS).



Mientras "el Gabinete (Ministerial) está en alerta permanente y en cualquier momento puede sesionar, puede tomar decisiones con la información de ese piso, entonces estamos atentos para tomar decisiones", apuntó.



La cuarentena total fue dictada inicialmente hasta el 15 de abril y luego fue ampliada hasta el día 30 debido a que los casos de coronavirus en el país siguen en aumento.