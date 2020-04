YPFB y expertos calculan caída de ingresos de hasta $us 1.000 millones





22/04/2020 - 10:07:19

Página Siete.- Entre 700 millones y 1.000 millones de dólares es lo que dejará de percibir este año el país por la venta de gas natural, debido a la caída del precio internacional del petróleo, calcularon Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y dos expertos en hidrocarburos.



El presidente de la petrolera estatal, Herland Soliz, afirmó este martes que los efectos negativos se sentirán con mayor "énfasis" durante el último trimestre de este año, pero también se ahorrará unos 550 millones de dólares por la menor importación de combustibles.



"Hemos calculado que primero el efecto se sentirá muy acentuado en el último trimestre de este año. Entonces calculamos que habrá efectos de aproximadamente en 700 millones de dólares, del presupuesto anual que se había fijado como ingresos para este 2020", señaló Soliz, en una videoconferencia que ofreció la tarde del lunes.



Ante ese panorama, advirtió que las entidades autónomas territoriales, como gobernaciones, universidades y alcaldías, tienen que ir acomodándose a los recortes, ya que el Gobierno hace ajustes en sus presupuestos por los efectos a escala internacional de la pandemia del coronavirus.



Soliz afirmó que luego de la caída de la cotización del crudo, se tiene una proyección de que el precio del petróleo se mantendrá durante los siguientes tres meses en 20 dólares el barril y luego subirá a unos 40 dólares hasta fin de año.



Para 2020, el Gobierno fijó 51,37 dólares de precio por barril de crudo, precio de referencia para la venta de gas natural a los mercados de Brasil y Argentina, adonde en total se envía entre 20 y 24 millones de metros cúbicos por día (MMmcd).



En 2019, Bolivia obtuvo unos 2.600 millones de dólares por la exportación del carburante, recursos que se distribuyeron para el Tesoro General de la Nación, gobernaciones, universidades y alcaldías, entre otros. Además, otra parte se destinó a tributos obtenidos por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).



El experto Hugo del Granado explicó que la caída de los precios registrados el lunes, de -37,63 dólares por barril— son costos que se promediarán para el siguiente trimestre (julio, agosto y septiembre), y que si bien ocasionará un efecto negativo, no será tan dramático como se prevé.



Del Granado afirmó que se debe tomar en cuenta que en todo el mundo se asumen medidas como la decisión que tomó el Gobierno de Estados Unidos, de comprar 75 millones de barriles para almacenar en sus reservas, que ayuda a tener "aire" en el almacenaje. Además, la economía de China comenzó a reactivarse, y en mayo entrará en vigor el recorte de producción de los países de la OPEP más el G20, además de otras, que hacen que se vislumbre una recuperación rápida en el precio del petróleo.



"Sí habrá una afectación en los ingresos que se reciben porque el presupuesto que se ha hecho para este año se fijó en 51,37 dólares el barril de petróleo y los ingresos que se iban a percibir estaban previstos por encima de los 2.200 millones de dólares, ahora es muy probable que haya una reducción de 1.000 millones de dólares menos", calculó el analista.



Con el fin de encarar este problema, que se suma al contagio del coronavirus que hay en país, la baja nominación de gas del mercado de Brasil, y la herencia de déficit fiscal, entre otros, Del Granado aconsejó que las autoridades del sector deben dedicarse "exclusivamente" a solucionar problemas del sector.



"Llama la atención que el Ministerio de Hidrocarburos o YPFB estén participando de entregas de consultorios móviles, mascarillas, entre otros insumos, cuando hay gente destinada para esas funciones, por lo tanto, estas autoridades deberían dedicarle toda su atención a los problemas que hay en el sector, eso es igual a tiempo, conformación de equipos y capacidad", consideró.



También apuntó que autoridades del Ministerio de Hidrocarburos y YPFB deben conversar con los representantes de Brasil y Argentina, para plantear una agenda de trabajo, que incluya una negociación amigable y firme de proveedor a cliente.



El exministro de Hidrocarburos Álvaro Ríos agregó que el tercer trimestre se marca con los precios del segundo trimestre y para éste se contabilizará los 20 dólares por barril, lo que refleja que ya no se verán los 51 dólares que se habían fijado para todo el año y que, por el contrario, éste reducirá en 50%, es decir que se cotizará entre 25 y 30 dólares.



"Con estos precios calculamos que vamos a dejar de percibir alrededor de 800 millones dólares, por lo tanto, los ingresos estarán en unos 1.500 millones de los 2.200 millones que se preveía recibir. No solamente sentiremos un efecto por precio, sino por venta de volumen", afirmó Ríos.



En ese contexto declaró que Petrobras ahora no retira los 14 MMmcd fijados en la más reciente adenda, al igual que Argentina, que sólo demanda 10 MMmcd, debido a que sus industrias están paradas.



"Vamos a tener un efecto perverso doble de precio y volumen, por lo tanto vamos a ver una reducción de nuestros ingresos de alrededor de 800 millones de dólares con relación a los recursos generados en 2019", detalló.



En su criterio, lo que tiene que hacer YPFB es suscribir nuevos contratos de venta de —gas firmes e interrumpibles—, sobre todo con el mercado brasileño y así acceder a nuevos mercados.