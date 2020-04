Restaurantes apuntan a atender vía delivery, si se levanta la cuarentena de a poco







22/04/2020 - 10:05:43



El Deber.- Ante el pedido de distintos sectores y una posible apertura para levantar la cuarentena de manera paulatina (según como evolucione la lucha contra el coronavirus en Bolivia) que conlleve a la puesta en marcha de servicios y reactivación de la economía, los empresarios gastronómicos apuntan a integrarse y servir a sus comensales a través de las entregas a domicilio.



El presidente de la Cámara de Empresarios Gastronómicos de Santa Cruz (Cadeg), Fernando Medina, manifestó que esta alternativa fue dialogada en el acercamiento con las autoridades. Entre los servicios que podrían activarse están los gastronómicos, pero únicamente sería a través de delivery, ya que por el emergencia los lugares físicos de atención permanecerían cerrados.



Asimismo, Medina manifestó que la introducción de los restaurantes (y otras empresas del sector) en esta iniciativa sería progresiva, mientras las compañías van afinando su logística y volviendo a reorganizar sus operaciones; es decir, no entrarían todos los negocios al mismo tiempo.



Las empresas acatan la cuarentena, pero señalan que la situación será insostenible en los próximos días. Para aliviar al sector plantean una agenda de trabajo y piden activarla de manera inmediata



​"Queremos que se reactive el servicio y vemos que así se reactivará también la economía, ya que detrás del sector hay una cadena productiva muy grande donde se integran productores avícolas, porcinos y vacunos, al igual que los agricultores, que son proveedores de insumos, y otros elementos que forman parte del sector", explicó Medina a EL DEBER



El ejecutivo acotó que, según los contactos con las empresas de delivery, se conoce que por cada pedido realizado existe un número de familias que se queda en sus viviendas acatando la cuarentena. El sector se halla organizando ofertas y otras propuestas para conectar con sus consumidores.



Además, Medina recordó que, desde la Organización Mundial de la Salud (OMS), establecieron que no existen riesgos sanitarios con respecto a la comida preparada, ya que la transmisión del Covid-19 no es por vía oral, si no respiratoria o por tocar objetos contaminados con el virus (por las secreciones de las personas infectadas), por lo que se descarta que el contagio se genere por medio de los alimentos.



Por otro lado, algunos negocios gastronómicos ya empezaron a realizar despachos de comida "precocinada" por su propia cuenta y ofrecen su menú a través de las redes sociales y en alianza con algunos repartidores privados.



Hay soporte



Las empresas de delivery (entre ellas PedidosYa, PatioService, Yaigo y UberEats) se hallan operando y entregando pedidos de supermercados y farmacias principalmente, así como entregas particulares. Estas firmas estarían listas para dar soporte al sector gastronómico, tal y como se hacía antes de cuarentena.



Asimismo, la Cadeg cuenta con el respaldo de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), institución que viene insistiendo en la necesidad del sector privado por reactivar la economía y gestar iniciativas que ayuden a los empresarios a levantarse y no deje que el virus chino acabe con sus negocios.