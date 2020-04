¿Y el coronavirus?: El MAS quiere apurar elecciones y descarta postergación hasta 2021







22/04/2020 - 08:44:04

Opinión.- Las elecciones presidenciales deben realizarse lo antes posible, por lo cual el Gobierno de transición no puede prorrogarse y debe cumplir con su misión de efectuar los comicios generales, afirmó ayer la presidente de la Cámara de Senadores, Eva Copa, según Urgente.bo.



Un día antes, el expresidente Evo Morales manifestó que el coronavirus le cayó “como anillo al dedo a la derecha” para que pueda postergar la realización de las elecciones.



“Sería un grave error hacer otra convocatoria, sería fatal. No sé si el pueblo va a soportar eso hasta el próximo año. Un gobierno de transición lo más antes posible tiene que garantizar las elecciones”, afirmó.



En coincidencia con esta declaración, Copa, que también forma parte del Movimiento al Socialismo (MAS), dijo que el convenio político era que el actual Gobierno solo se quede por corto tiempo, por lo cual es importante realizar los comicios generales en el menor lapso posible.



“Nosotros no podemos seguir con un Gobierno transitorio. Transitorio es que tiene que estar una corta gestión y llevar lo más antes posible las elecciones. Nosotros tenemos que llevar adelante una elección para que exista un Gobierno legalmente elegido por los bolivianos”, aseveró.



El jueves será derivado el proyecto de ley para la nueva fecha de las elecciones a la Comisión Mixta de Constitución. En esa sesión, se hará la evaluación sobre la fecha en la cual se debería realizar las elecciones



El diputado por el MAS Víctor Borda indicó que su bancada en ningún momento sugirió que las elecciones generales se aplacen hasta el próximo año.



“Queremos desmentir categóricamente, lamentablemente hay algunos senadores y diputados que emiten criterios oficiosos, que no representan el sentir de la bancada del MAS. Nosotros, en ningún momento, hemos analizado y no hemos sugerido, que las elecciones se puedan diferir hasta el otro año", aseguró.



Borda explicó que la labor de la Asamblea Plurinacional es convocar al Órgano Electoral y a los diferentes actores políticos para que se defina la fecha de las próximas elecciones presidenciales.



“La elección lo define una ley a sugerencia de criterio técnico del Órgano Electoral, pero el que define la elección en base a criterios técnicos es la Asamblea Plurinacional”, dijo.



El 21 de marzo, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) determinó suspender por 14 días la ejecución del calendario electoral de las elecciones generales del presente año, previstas en primera instancia para el 3 de mayo.



En su momento, el presidente del Órgano Electoral, Salvador Romero, explicó que la nueva fecha será consensuada con las fuerzas políticas del país.