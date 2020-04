Quedan 12 días para aprobar la nueva ley electoral, pero no hay consenso





22/04/2020 - 08:41:29

Página Siete.- Mientras que en el Movimiento Al Socialismo (MAS) hay disposición para que las elecciones “sean lo antes posible”, en Demócratas indican que no es el momento para pensar en los comicios. Quedan doce días y la nueva fecha de las elecciones aún no logra consenso.



El 26 de marzo, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) presentó al Legislativo un proyecto para definir una nueva fecha de elecciones, debido a que el coronavirus –se leía en una nota de prensa- obligó “a descartar el 3 de mayo como fecha de la votación”.



El TSE además propuso un rango, entre el domingo 7 de junio y el domingo 6 de septiembre, para definir el día de los comicios. El proyecto está en la Comisión de Constitución de Diputados. No obstante, los partidos que tienen presencia en el Legislativo, y las organizaciones políticas que están en la carrera electoral, no se ponen de acuerdo.



Y la fecha “tope” es el 3 de mayo. El diputado del MAS Henry Cabrera explicó que la ley debe aprobarse antes de ese día, porque hay un calendario definido “en función de los plazos que se pusieron” cuando se aprobó la norma para las elecciones 2020. “La aprobación del proyecto debe ser antes del 3 de mayo porque está vigente un calendario electoral y está vigente una fecha de elecciones”, explicó.



En Demócratas, frente que forma parte de la alianza Juntos que postula a la presidenta Jeanine Añez, indicaron que no es el momento de hablar de elecciones. “Nosotros hoy no priorizamos una agenda electoral. Nuestra prioridad es atender esta emergencia y salvar vidas”, aseguró el diputado Tomás Monasterio.



Su colega Gonzalo Barrientos, en la misma línea, manifestó que para los Demócratas lo primero es la salud y la vida de la población. “Lo que menos interesa en este momento es el tema electoral”, subrayó el legislador.



José Luis Bedregal, vocero de Juntos, aseguró que “todo” estará en función de cómo evolucione la pandemia. “Será el elemento fundamental para que el TSE tome una determinación, que es a quien le corresponde. No podemos hablar de fechas a la ligera, esto depende de la evolución del coronavirus en el país”, dijo.



Omar Aguilar, senador del MAS, considera que, si se quiere llevar adelante los comicios “lo más antes posible”, está a favor, aunque subrayó que la nueva fecha debe ser consensuada. “Si hay las condiciones y hay mucha gente que dice ‘¿si en el banco se hacen colas todos los días, por qué no se podrían hacer las mismas colas para adelantar las elecciones?’, por supuesto, si los partidos se ponen de acuerdo y lo hacemos el 4 de mayo las elecciones, lo llevamos. Si lo tenemos que hacer en mayo o en junio, lo llevamos adelante”, sostuvo.



El lunes, Evo Morales lanzó una voz de alarma desde Argentina al expresar que supuestamente se estaría intentando posponer los comicios hasta el 2021. “Sería fatal. No sé si el pueblo va a soportar", aseguró. En sintonía, Eva Copa, presidenta del Senado, afirmó: “No podemos seguir con un gobierno transitorio. Transitorio es que tiene que estar una corta gestión y llevar lo más antes posible las elecciones”.



Fernando Camacho, candidato de Creemos, tuiteó que no es tiempo de hablar de elecciones, sino de “salvar vidas”.



La postura de Comunidad Ciudadana se centra en que los comicios permitirán superar la crisis política que el país arrastra desde octubre de 2019. “La elección es el mecanismo urgente para resolver una crisis política generada por Evo Morales”, aseguró Carlos Mesa, quien opina que la fecha potencial “debería ser antes de la primera semana de septiembre”.



El postulante –según una declaración proporcionada por su equipo de prensa- pone énfasis en la importancia de la definición de la fecha: “Antes del 3 de mayo deberíamos establecer una línea de lo que el TSE ha planteado con el poder Ejecutivo y con el poder Legislativo para marcar una fecha potencial”.



Este miércoles, la Comisión de Constitución de Diputados tiene previsto sesionar desde las 9:00. “Voy a plantear que se reciba en audiencia al Órgano Electoral y a los actores políticos para ver si llegamos a un acuerdo. Finalmente son ellos los que tienen que ponerse de acuerdo”, afirmó Víctor Borda, su presidente.



El diputado Cabrera indicó que se busca derivar el proyecto a la Comisión Mixta de Constitución de la ALP, para que convoque al TSE, a los actores políticos y técnicos, para que luego se apruebe en esa instancia y se lo remita al pleno de la Asamblea para sancionarlo. “Eso debe ocurrir hasta la próxima semana para que tengamos una ley promulgada antes del 3 de mayo”, concluyó el legislador.