Coronavirus: Datos del Gobierno no coinciden con los de la Gobernación de Santa Cruz





22/04/2020 - 07:55:39

El Deber.- El reporte Nº 37 emitido por el jefe nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud, Virgilio Prieto, no coincidió con el informe presentado por el secretario de Salud de la Gobernación de Santa Cruz, Óscar Urenda, ya que el primero señaló que este martes se reportaron 7 casos positivos de coronavirus en el departamento cruceño, mientras que desde la Gobernación dieron un registro de 9 nuevos contagiados.



Prieto señaló que hasta las 20:00 del martes 21 de abril en Bolivia se reportaron 11 nuevos casos positivos de coronavirus, que se distribuyeron de la siguiente manera: 7 en el departamento de Santa Cruz, 3 en La Paz, y 1 en Cochabamba.



Reporte del Ministerio de Salud



Por su lado, Urenda informó (a las 19:48) sobre 9 nuevos confirmados, de los cuales 7 fueron reportados en la ciudad de Santa Cruz y 2 en la ciudad de Montero.



Reporte de la Gobernación de Santa Cruz



Según el Ministerio de Salud, en total en Santa Cruz hay 324 personas contagiadas con Covid-19, mientras que desde la Gobernación informan sobre 326 casos positivos.



En lo que sí coincidieron ambas autoridades en salud fue en la cifra de decesos reportados en esta jornada en el departamento cruceño, ambos reportes dan cuenta de 2 personas fallecidas.



Ante esta situación, Óscar Urenda informó a EL DEBER que no se trata de una descoordinación, sino más bien de un problema en la comunicación, ya que cuando le pasaron el dato actualizado al Ministerio de Salud, Virgilio Prieto ya estaba camino al canal a brindar el reporte.



“El Gobierno recibió el reporte a las 18:30. A nosotros nos llega el reporte de los dos últimos casos, cinco minutos antes de la conferencia, y cuando le pasamos el nuevo registro el doctor Virgilio Prieto estaba camino al canal, hubo una falta de información adecuada”, precisó Urenda.