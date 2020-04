Ministro Murillo cuestiona a parlamentarios del MAS por poner trabas a la lucha contra el COVID-19







21/04/2020 - 21:20:57

La Paz, (ABI).- El ministro de Gobierno, Arturo Murillo calificó de vergonzosas y bochornosas las acciones de los asambleístas del Movimiento Al Socialismo (MAS) que solo buscan politizar y obstaculizar los trabajos que emprende el actual Gobierno para frenar el coronavirus COVID-19.



La autoridad hizo estas declaraciones luego que los diputados del MAS, usando sus dos tercios, aprobaron un proyecto de Ley donde incorporaron la flexibilización de las sanciones para aquellos que incumplan la cuarentena.



"Es lamentable el bochornoso trabajo que está haciendo los asambleístas del MAS, es absolutamente lamentable y vergonzoso, lo único que hacen es politizar todo (...) Ahora no saben de qué manera arruinar lo que estamos haciendo, estamos salvando vidas y ellos están poniendo trabas, están poniendo trancas, eso es una vergüenza", refirió la autoridad a radio Panamericana.



Lamentó que los asambleístas del MAS usando su "rodillo perverso" busquen las formas de hacer daño, desinformar, mentir y engañar al pueblo boliviano.



Para el Ministro, estos parlamentarios antes eran levanta manos y ahora no saben qué más hacer para arruinar la lucha emprendida por el actual Gobierno contra el COVID-19.



Dijo que a los asambleístas masistas solo les interesan su bienestar y no les importa la salud de la población.



La autoridad remarcó que por instrucción de la presidenta Jeanine Áñez se trabaja para precautelar la salud y la vida de toda la población, sin importar el color político que tengan, porque lo importante es que la gente esté segura y protegida.