Santa Cruz: Encapsularán tres distritos afectados por el COVID-19 en el municipio La Guardia

21/04/2020 - 20:57:12

Santa Cruz, (ABI).- Tres distritos del municipio de La Guardia, donde se concentra la mayor cantidad de infectados por COVID-19, serán encapsulados, informó este martes el Ministro de Gobierno, Arturo Murillo, luego de sostener una reunión con el Alcalde de esa población, Jorge Morales.



La medida, comenzará a las 00:00 del sábado, y se tiene previsto contar con el apoyo del Ejercito nacional, para controlar el cumplimiento de las restricciones.



"Tenemos identificados los distritos 1, 3 y 4, que hemos quedado con el Alcalde (Morales) en encapsularlos, por eso vamos a hacer las gestiones para avanzar en el tema de seguridad", aseguró la autoridad nacional.



En estas tres zonas se han registrado; 1 fallecido, 12 contagiados y 100 casos sospechosos.



Durante la reunión que sostuvieron, la principal autoridad de La Guardia, hizo conocer al Ministro Murillo, que en días pasados no todas las entidades financieras estaban atendiendo.



"Vamos a mandar nuestro informe al Ministro de Economía, para que se ajusten las teclas necesarias, porque no puede ser que mientras se está buscando en dar recursos a la gente, haya aglomeración porque haya bancos que no abren".



Por su parte Morales agradeció la presencia del Ministro de Gobierno, que lideró la reunión en la que se tomaron las determinaciones que buscan evitar una propagación mayor del virus.



"Hemos tenido una respuesta muy pronta del ministro, el día de ayer (lunes) nos comunicamos con él y le pedí que nos visite para tomar determinaciones sobre el tema del COVID-19 en La Guardia".



Añadió que este es uno de los municipios que esta bastante afectado por el virus, razón por la que se requiere el apoyo de las autoridades y el compromiso de la población.