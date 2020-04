La OMS advirtió que las personas deben estar preparadas para una nueva forma de vida con el coronavirus







21/04/2020 - 20:54:11

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió el martes que cualquier levantamiento de los bloqueos para contener la propagación del nuevo coronavirus debe ser gradual, ya que si las restricciones se relajaran demasiado pronto podrá haber un resurgimiento de infecciones.



Las medidas de cierre han demostrado ser efectivas, y las personas deben estar preparadas para “una nueva forma de vida” que permita que la sociedad funcione mientras el coronavirus se mantiene bajo control, dijo Takeshi Kasai, Director Regional de la OMS para el Pacífico Occidental, en una conferencia de prensa en línea realizada desde la capital de Filipinas, Manila.



El levantamiento de las restricciones, dijo Kasai, “debería basarse en los datos y los principios de salud pública”. Además, “el levantamiento no puede ser todo a la vez, pero debe ser un asunto gradual y luego consolidado".



Tercero, agregó "debemos abordarlo como un tema de gestión de riesgos, por lo que la intervención debe evaluarse desde la perspectiva técnica, pero también teniendo en cuenta sus consecuencias negativas”.



“Esta batalla va a ser larga, y es realmente un momento importante para que pensemos en una nueva forma de vida", aseguró. Las personas deberían poder tomar estas medidas ya como una parte de su vida. Para el sector privado, queremos que piensen realmente en la forma en que pueden operar para minimizar el riesgo”.



Kasai también se refirió al reciente aumento de casos en Asia. Si bien la región del Pacífico occidental ha sido mucho menos afectada por la epidemia que los Estados Unidos o Europa, ha habido un aumento de casos en Japón y Singapur, entre otros países.



“El número de casos confirmados en Japón está aumentando, lo que nos preocupa porque el aumento en el número de casos podría extender funciones muy importantes para el rastreo de contactos y luego poner en cuarentena a las personas”, dijo Kasai.



“Pero incluso Singapur ahora enfrenta desafíos muy difíciles”, agregó. “Lo que podemos aprender de Singapur es que, si hay un grupo vulnerable, realmente debemos prestar atención para que el virus no entren en ese grupo vulnerable. Y luego debemos asegurarnos de que no solo en la capital, sino que todos los rincones de los países estén cubiertos”.



Kasai también advirtió que la epidemia no debe interrumpir los programas de vacunación contra otras enfermedades como la poliomielitis, la tuberculosis, el sarampión y la rubéola; de lo contrario, el Pacífico occidental podría enfrentar una nueva crisis en un momento en que los sistemas de salud ya están tensos.